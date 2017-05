2017-05-28 12:50:00.0

Thierhaupten/Affing Flora und Fauna filmisch in Szene gesetzt

Gerhard Menzel stellt seinen neuen Naturfilm über die Schaezler-Wiese bei Affing vor

Zwei Naturfilme des Filmemachers Gerhard Menzel waren anlässlich des Internationalen Museumstages im Klostermühlenmuseum Thierhaupten zu sehen. Vor über 50 Besuchern kam es zu einer Premiere: Gerhard Menzel zeigte seinen neuen Film „Die Schaezler-Wiese bei Affing“.

„Die Friedberger Ach“ ist ein Film, der dem Flussverlauf der Friedberger Ach von Friedberg bis zur Einmündung in die Donau bei Bertoldsheim folgt und dabei drei Landkreise durchquert. Wunderschöne Momentaufnahmen der Natur brachten den Zuschauern unter anderem die Mooser Schütt, ein Paradies für Flora und Fauna, nahe. Zusätzlich führte Gerhard Menzel die Zuschauer an zahlreichen Mühlen vorbei und fand auch Platz für die amüsanten Augenblicke des Sautrogrennens in Oberach.

Im Anschluss daran stellte Menzel seinen neuen Film „Die Schaezler-Wiese bei Affing“ vor. Aufnahmen der vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt harmonierten perfekt mit der stimmungsvollen musikalischen Untermalung und nahmen den Zuschauer mit auf eine Reise über die etwa anderthalb Hektar große Gemeindewiese. Ein Querschnitt durch die Jahreszeiten bot einzigartige Perspektiven auf die abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt. Zu sehen gab es nicht nur den Sommerwurz in seiner vollen Pracht, sondern auch die seltene Mehlprimel, welche zahlreichen Schmetterlingen und Faltern Nektar bietet.

Eine spannende Diskussion mit interessanten Fragen rundete die gelungene Filmvorführung ab. Für Gerhard Menzel ist „das Erschaffen eines Filmes die Chance, die Schönheit der Natur und die positiven Gedanken in die Welt zu tragen“. In diesem Sinne sollten die Naturaufnahmen die Besucher anregen, ihre Umwelt zu schätzen und die Natur aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.