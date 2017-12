2017-12-13 14:57:00.0

Kabarett Franziska Wanninger ist „furchtlos glücklich“

Franziska Wanninger präsentiert ihr drittes Programm Vorpremiere im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Was die Zuschauer erwartet.

Die Aichacher sind zuerst dran: Schon vor der Premiere im Februar im Münchner Schlachthof können sie das neue Programm der Kabarettistin Franziska Wanninger erleben. Es trägt den Titel „Furchtlos glücklich“. Als Vorpremiere präsentiert sie es am Samstag, 16. Dezember, im Ballroom des Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach). Beginn ist um 20.15 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Nein, sie ist alles andere als eine Unbekannte. Auch im Wittelsbacher Land war sie schon zu Gast. Franziska Wanninger schickt nach ihrem Debüt „Just und Margit“ und dem Nachfolgeprogramm „Ahoibe – guad is guad gnua“ nun ihr drittes Programm auf die Kabarettbühnen des Landes. In „furchtlos glücklich“ arbeitet sich der neue Zahnarzt der Bühnenfigur nicht nur mit seinem Bohrer tief in den schmerzhaften Karieskern, sondern auch in deren Herz. Doch wer kennt das nicht – so einfach die Tore auf und rein ins Glück, das hat noch selten einer geschafft. Unter dem Amalgam der Alltagsrührmichnichtanschutzfunktionen liegt aber doch vielleicht ungeahntes Potenzial.

ANZEIGE

Die Oberbayerin aus Marktl am Inn geht großen Themen mit leichtem Fuß auf die Spur. Sie changiert scheinbar ohne Mühe zwischen dem derben Grantler und der zarten, auf Sinnsuche reisenden Städterin, heißt es in der Ankündigung.

In „Furchtlos glücklich“ gibt Franziska Wanninger ganz neue Seiten preis, ohne die geliebt-gewohnten vergessen zu lassen. Sie erzählt und singt von den Untiefen des Lebens und zeigt, dass Mut immer belohnt wird.

Premiere feiert sie mit dem Programm am Samstag, 17. Februar, im Schlachthof in München. Canada-Wirt Rainer Knauer sagt: „Wir sind sehr stolz, eine der Vorpremieren des neuen Bühnenprogramms von Franziska Wanninger präsentieren zu dürfen.“

Vorverkauf Tickets gibt es online beim Canada oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, Bauerntanzgasse 1.