2017-07-27 20:58:00.0

Polizei Friedberg Frau in Dasing auf dem Weg zum Einkaufen verletzt

Sie will schnell noch etwas einkaufen und läuft zwischen parkenden Lastwagen auf die Straße - direkt vor ein Auto.

Unfall in Dasing: Eine Frau wollte schnell zum Einkaufen und wurde beim Überqueren der Straße verletzt. Mittwoch gegen 20 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem Pkw auf der Messerschmittstraße unterwegs und fuhr an einer Reihe parkender Lkw vorbei. Da trat laut Polizei plötzlich zwischen den Lkw eine Frau auf die Fahrbahn heraus. Sie war auf dem Weg zum Einkaufen. Der Pkw erfasste die Frau mit der Motorhaube, von dort wurde sie wieder auf die Straße geschleudert. Die Frau hatte Glück im Unglück. Sie wurde nur leicht verletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.