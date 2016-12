2016-12-22 20:32:00.0

Haimhausen Frau übersieht Auto: Unfall an B13 in Haimhausen

Eine 74-jährige Autofahrerin nimmt in Haimhausen einem 35-Jährigen die Vorfahrt. Dann kracht es.

Wegen eines Vorfahrtfehlers hat eine 74-jährige Frau in Haimhausen einen Unfall verursacht. Die Seniorin war laut Polizei Dachau am Dienstag gegen 14.30 Uhr von der Staatsstraße 2339 in Richtung B13 unterwegs. An der Einmündungmissachtete sie das „Vorfahrt achten“-Schild und fuhr in die Bundesstraße ein. Ein 35-jähriger Münchner, der dort in Richtung Schleißheim fuhr, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 9000 Euro. (AN)