2017-11-21 18:46:00.0

Polizeibericht Frau übersieht Stauende auf B300

59-Jährige verursacht einen Auffahrunfall auf Höhe Oberneul. Welche Folgen das hat

Das Stauende auf der B300 hat eine 59-jährige Frau übersehen und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhren zunächst eine 19-jährige Schülerin und eine 49-jährige Frau am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf dem rechten Streifen der Bundesstraße in Richtung Dasing. Der Verkehr staute sich an der Fahrbahnverengung auf Höhe Oberneul zurück. Die beiden Autofahrerinnen hielten ihre Fahrzeuge an. Nach Polizeiangaben fuhr die 59-jährige Unfallverursacherin an den Stau heran, übersah aber das Stauende und fuhr auf das Auto der 49-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Wagen dann gegen den der Schülerin geschoben. Die 49-Jährige und die Unfallverursacherin verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (mahei)