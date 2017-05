2017-05-06 18:59:00.0

Aichach Frauenbund spendet für Glocken und Mission

Aichacher Verein blickt auf Aktivitäten zurück, darunter auch ein besonderes Konzert

Viel geboten war im vergangenen Jahr beim Frauenbund Aichach. Das berichteten Inge Karg und Elisabeth Niedermayr bei der Jahreshauptversammlung, zu der rund 40 Mitglieder gekommen waren.

Schriftführerin Angela Brohl erinnerte an die Aktivitäten. Höhepunkte waren das Konzert mit der Gruppe Jubilate aus Dinkelscherben, ein Besuch im Bayerischen Landtag und zwei Ausflüge nach Donauwörth ins Käthe-Kruse-Museum und zum Ahornboden mit Besuch in Bad Tölz. Neben den wiederkehrenden Aktionen wie Stadtgebet, Kreuzwegandacht, Weltgebetstag, Maiandacht, Osterbrunnen- und Kräuterbuschenbinden, sowie die Gestaltung des Fronleichnamsteppichs, gab es außerdem einen Einkehrtag mit Pfarrer Thomas Gerstlacher und verschiedene Vorträge.

267 Mitglieder zählte der Verein Ende des Jahres. Acht neue Mitglieder wurden im vergangenen Jahr gewonnen. Bei der Versammlung überreichte ihnen Elisabeth Niedermayr zur Begrüßung als kleines Geschenk je ein Päckchen Sonnenblumenkerne.

Rita Widmann erläuterte die Finanzen. Der Frauenbund ist demnach gut aufgestellt und verzeichnete gegenüber dem Vorjahr wieder ein leichtes Plus. Mit den Einnahmen aus zahlreichen Aktionen wird die Familienpflegestation unterstützt. Ferner spendete der Frauenbund für die neuen Glocken 4541 Euro und für die Mission 250 Euro.

Ein positives Fazit zogen die Leiterinnen der verschiedenen Gruppen. Der Babysitterdienst hatte zahlreiche Einsätze. 2016 ließen sich 27 Schülerinnen in einem zweitägigen Kurs zur Babysitterin ausbilden. Wer Babysitter werden möchte oder einen solchen sucht, kann sich an Heidi Hagl, Telefon 08254/994695, wenden.

Die Eltern-Kind-Gruppen stoßen auf rege Nachfrage. Im September nahmen vier Gruppen ihre Arbeit auf. Anfragen bezüglich der Eltern-Kind-Gruppen, auch für das neue Spielgruppenjahr ab September 2017 sind an Ulrike Naber, Telefon 08251/8963964, zu richten. Die Maxigruppe für Kinder von zwei bis vier Jahren hat die langsame Abnabelung von den Eltern zum Ziel, damit der Start in den Kindergarten gut gelingt. Es werden kleine Ausflüge gemacht und gespielt, gesungen und gebastelt. Steffi Böhm, Telefon 08257/928789, gibt weitere Auskünfte.

Die „Junge Frauenbundgruppe“ bot mehrere EDV-Kurse an wie „EDV für die Frau“ oder „Besser bewerben – von der E-Mail-Bewerbung bis zum Vorstellungsgespräch“. Gruppenleiterin Elisabeth Hufnagl berichtete über weitere Aktivitäten wie eine Winterwanderung oder einen Radlausflug nach Schrobenhausen. Die Gruppe B hatte viel Vergnügen mit Kräuterpädagogin Ursula Higl die über Wildfrüchte berichtete. Außerdem organisierte Gruppenleiterin Josefine Haselberger einen Theaterbesuch zur „Csársdásfürstin“ in Augsburg. Weitere Programmpunkte waren ein Besuch im Welser- und Fugger-Museum in Augsburg und eine Radtour nach Maria Birnbaum.

Auch die Senioren der Pfarrei hatten ein abwechslungsreiches Programm, das von Ingrid Besserer und Helga Schwank zusammengestellt wurde. Auskünfte erteilt Ingrid Besserer, Telefon 08251/4006.

An die Familienpflegestation des KDFB in Aichach können sich Familien in Notsituationen wenden. Bei Unfall, schwerer Erkrankung oder auch psychischer Überlastung kann Hilfe angefordert werden. Auskunft erteilt Einsatzleiterin Andrea Mayr, Telefon 08253/2259175.

Anschließend zeigte Heinz Neumeier in seinem Vortrag „Aichach in den 50er Jahren“ viele Fotos vom Stadtplatz sowie von der Oberen und Unteren Vorstadt, wie sie einstmals ausgesehen haben. Dazu erzählte er viel über die Vergangenheit der Stadt sowie über alte Geschäfte und bekannte Bürger. (pja)

Programme liegen am Schriftenstand in der Stadtpfarrkirche aus.