2017-04-22 11:15:00.0

Badesaison Freibad Aichach öffnet am 1. Mai

Der Kartenvorverkauf für das Freibad findet im Aichacher Rathaus statt. Auch bei schlechtem Wetter kann das Bad genutzt werden. Was sonst noch wichtig ist.

Auch wenn das Wetter in dieser Woche nicht danach aussieht: Das Aichacher Freibad öffnet heuer erstmals am Montag, 1. Mai (Maifeiertag). Das teilt die Stadt Aichach mit. Saison- und Zehnerkarten gibt es schon jetzt im Aichacher Rathaus. Das Hallenbad ist am Sonntag, 30. April, letztmals geöffnet.

Von Mai bis August öffnet das Freibad bei gutem Wetter täglich von 9 bis 20 Uhr und im September (bis Schulanfang) von 9 bis 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter – Tageshöchsttemperatur unter 20 Grad Celsius – können Schwimmer das Bad ab 14 Uhr nutzen. Neu ist: Auch bei schlechtem Wetter ist sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Saison- und Zehnerkarten gibt es schon jetzt und noch bis Freitag, 28. April, im Vorverkauf in der Stadtkasse im Rathaus. Die Freibadkasse ist für den Vorverkauf am Samstag, 29. April, von 8.30 bis 13 Uhr und am Sonntag, 30. April, von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Preise sind unverändert: Die Einzelkarte kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren 3,90 Euro (ab 17 Uhr: 2,60 Euro), Ermäßigte 2,60 Euro (1,30 Euro), Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 1,30 Euro (70 Cent). Kinder unter sechs Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene mit eigenen Kindern von sechs bis 15 Jahren kostet 9 Euro, die Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Karte (für ein Elternteil mit eigenen Kindern von sechs bis 15 Jahren kostet 5,20 Euro. Zehnerkarten für Erwachsene und Jugendliche kosten 31 Euro, ermäßigt 21 Euro und für Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren 10,50 Euro. Für eine Saisonkarte zahlen Erwachsene und Jugendliche 61,50 Euro, Ermäßigte 38,50 Euro, Kinder und Jugendliche von sechs bis 15 Jahren 19,30 Euro, Familien 98 Euro und Alleinerziehende mit Kindern 71,50 Euro. (bac)