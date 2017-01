2017-01-24 17:00:00.0

Bildung Friedberger Ohrwürmer

Friedberger Gymnasiasten präsentieren Songs, die sie komponiert haben. Die Themen kommen von großen Hits. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Musik machen – klingt einfach. Ist es aber nicht, weiß Laura Krause. Zusammen mit sechs weiteren Gymnasiasten setzte sich die Schülerin mit dem kreativen Schaffensprozess der Popkultur auseinander. Das Ergebnis: bittersüße Balladen, rockige Ohrwürmer. Und ein Rap. Entstanden sind diese Lieder im Rahmen des W-Seminars „Songwriting“ unter Leitung von Musiklehrer Stefan Immler. Die Aufgabenstellung verlangte von den Schülern, einen existierenden Song zu wählen und zum Thema einen eigenen zu komponieren. Jetzt präsentierten die angehenden Abiturienten ihre Werke. Und gaben Einblick in die Seele eines Songwriters.

Elena Mayer etwa nahm sich die kanadische Sängerin Céline Dion zum Vorbild und entwickelte in Anlehnung an einer ihrer Hymnen den Song „Take your Chances“.

Liebeskummer stand im Zentrum von Elisabeth Müllers Werk „Du“: „Der Schmerz, der zu Beginn dominiert, wendet sich am Ende zum Positiven“, so die Gymnasiastin.

Vorbereitung auf das Berufsleben

Unterdessen schrieb Michael Poloczek eine Ode an den Streetball – eine weniger leistungsorientierte Form des Basketballs. Da es schon immer eine Verbindung zwischen der Sportart und dem Hip-Hop-Genre gegeben habe, sei der Stilgriff zum Rap nahe gelegen, erläuterte der Schüler. Die letzte Performance von Laura Krause hob das Niveau des Abends nochmals um einige Punkte an, indem sie ihrem Song „They Call me A“ eine Doppelbödigkeit verlieh. Einerseits gehe es um die Geschichte zweier Liebender, erklärte die Schülerin. Und flocht eine zweite Ebene ein, die von einer Alkoholabhängigkeit handelt.

Die Mehrheit unter den Schülern hatte bereits vorher Berührungspunkte mit Musik. Eigene Kompositionen zu schreiben war für viele dagegen neues Terrain. Auch für Laura Krause: Obwohl die baldige Abiturientin neun Jahre Querflöten-Erfahrung hat, war der selbst kreierte Song ein ganz anderes Kaliber.

Die sieben Kompositionen kamen beim Publikum sehr gut an. „Kurzweilig, vielseitig und schön“, lobten Katja Deiml und Birgit Krause.

Das Wissenschaftspropädeutische Seminar (W-Seminar) vermittelt Unterrichtsmethoden und Studientechniken, die eigenständiges Arbeiten der Schüler fördern und fordern sollen. Ziel ist es, angehende Abiturienten an die Arbeitsmethoden von Hochschulen heranzuführen und sie auf das Berufsleben vorzubereiten.