2017-12-29 18:00:00.0

Kirche Friedberger Sternsinger besuchen Seehofer

Eine Gruppe aus der Pfarrei St. Jakob in Friedberg trifft heute den Ministerpräsidenten. Die vier Teenager haben allerdings eine traurige Botschaft mit im Gepäck. Von Ute Krogull

Es ist ein idyllisches Bild, wenn die Sternsinger durch die Straßen ziehen. Viele Menschen öffnen ihnen die Türen – doch im Hintergrund der diesjährigen Aktion steht eine traurige Botschaft: Es geht um Hilfe für 152 Millionen Kinder weltweit, die als Arbeitskräfte ausgebeutet werden, teilweise nicht zur Schule gehen können, krank werden. Davon werden heute Nachmittag Jacob, Franziska, Katja und Elena aus Friedberg dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer berichten.

Die Gruppe der Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob wurde zusammen mit Teams aus Landsberg, Pfaffenhofen und Biberbach ausgewählt, das Bistum Augsburg beim jährlichen Empfang für Sternsinger in der Staatskanzlei zu vertreten. Sie singen nicht nur Lieder und segnen die Büros in dem Münchner Behördenbau, sondern sie stellen auch Schicksale von Straßenkindern aus Indien vor.

Jedes Jahr ein anderes Motto für die Sternsingeraktion

Die Sternsingeraktion hat jedes Jahr ein anderes Motto, mit dem sich die Teilnehmer im Vorfeld auseinandersetzen. Die Friedberger schauten zum Beispiel einen Film an, in dem es unter anderem um Salma geht. Sie ist eines von 200000 Kindern in Nordindien, die als Teppichknüpfer arbeiten müssen, sich durch das Einatmen der feinen Wollfäden die Lunge kaputtmachen und sich mit den Chemikalien, mit denen die Materialien behandelt sind, die Gesundheit ruinieren.

Die 15-jährige Katja sagt: „Es ist gut, den Kindern zu helfen und zu wissen, was man gegen Kinderarbeit machen kann.“ Denn auch mit Lösungsmöglichkeiten haben sie sich beschäftigt: Staatliche und zivile Programme, die Familien in die Lage versetzen, auf das Einkommen der Kinder – das oft weit unter dem Mindestlohn des Landes liegt – zu verzichten. Aber auch Ansätze, soziale und gesellschaftliche Gegebenheiten wie das Kastensystem in Indien und die Ungleichbehandlung von Mädchen zu bekämpfen.

Elena findet aber auch: „Es ist schön, den Familien Gottes Segen zu bringen.“ Die Friedberger warten oft schon auf den Besuch der Sternsinger und freuen sich sehr, berichtet Elena, 13 Jahre: „Es gibt eine Familie, die in dieser Zeit immer ein Geburtstagsfest feiert und uns dazu einlädt.“

Stadtpfarrer Steffen Brühl bestätigt, dass die Friedberger, gleich welcher Religion, sehr offen für die Aktion seien, die hier traditionell den Kinderhilfsprojekten der Pallottiner in Indien zugutekommt. 20000 Euro wurden beim letzten Mal allein in der Stadt gesammelt. Auch Muslime oder Konfessionslose seien spendabel, viele riefen an, wenn sie den Besuch verpasst haben, sagt der Pfarrer.

Ob auch Ministerpräsident Seehofer heute Nachmittag spenden wird? Die Sternsinger werden ihn jedenfalls darum bitten. Das Treffen ist eingebunden in ein umfassendes Programm, wie Jacob, 12, und Franziska, 14, berichten: Sie fahren zusammen mit Pater Brühl nach München, besichtigen die Staatskanzlei. Nach einem Imbiss steht dann das Treffen mit Seehofer an.

Wenige Tage darauf, vom 2. bis 6. Januar, ziehen diese und andere Gruppen wieder durch Friedberg. „Die Menschen freuen sich, vom kleinen Kind bis zu den Senioren“, berichtet Brühl. Und neben Geld geben sie den Sternsingern für ihren Einsatz natürlich etwas Süßes. Bis zu fünf Kilo Leckereien springen heraus – pro Teilnehmer wohlgemerkt. Nur eines irritiert manche Menschen: dass oft der schwarze Melchior fehlt. Das liegt allerdings nicht an ethischen Bedenken, sondern schlicht daran, dass die schwarze Schminke sehr unbeliebt ist. Entweder sie ist hart und blättert ab, oder sie ist weich und droht die Kleidung des Trägers zu verschmutzen.