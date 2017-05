2017-05-05 19:53:00.0

Unfall Frontalzusammenstoß bei Radersdorf: Zwei Frauen schwer verletzt

54-jährige Autofahrerin gerät auf Kreisstraße AIC 5 kurz vor Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache auf Gegenfahrbahn. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Ein schwerer Unfall hat sich gestern gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße AIC5 zwischen dem Kreisverkehr bei Radersdorf (Markt Kühbach) und dem Aichacher Stadtteil Walchshofen ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam eine 54-jährige Autofahrerin, die von Aichach her kam, etwa 250 Meter vor dem Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammen. Deren Fahrzeug wurde auf eine Wiese geschleudert und so deformiert, dass die Feuerwehr die Fahrerin befreien musste. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Rettungshubschrauber brachten sie in die Kliniken in Augsburg und Ingolstadt. An den beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von 25000 bis 30000 Euro, so die Polizei. Die Kreisstraße war etwa zwei Stunden lang gesperrt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kühbach und Gachenbach. (bac)