Amateurfußball FuPa: BCA-Duo führt Top-Elf an

Fußball: Müller und Treffler sind dabei

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Angeführt wird die Top-Elf in dieser Woche von einem Duo des Bezirksligisten BC Adelzhausen. Beim 3:0-Erfolg beim TSV Meitingen zeigte erneut Torjäger Dominik Müller seine Klasse. Zwei Tore gelangen dem Stürmer beim Favoriten. Es waren bereits die Saisontore 26 und 27. Stark spielte auch Teamkollege Martin Treffler, der mit dafür verantwortlich war, dass die hochgelobte Meitinger Offensive weitestgehend blass blieb. Auch Innenverteidiger Benedikt Huber vom Ligarivalen Ecknach schaffte den Sprung unter die Spieltagsbesten.

Beim sensationellen Erfolg von Regionalliga-Aufsteiger Pipinsried in Schweinfurt zeigte Spielertrainer Fabian Hürzeler eine starke Leistung. Er steht in der FuPa-Elf der Woche, ebenso wie der Aindlinger Julian Mayr, der in Illertissen auf der ungewohnten Innenverteidigerposition eine gute Figur machte. (sry-)

