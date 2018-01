2018-01-07 06:55:00.0

Freizeit Führung durchs Aichacher Stadtmuseum

Geschichte Aichachs und des Umlands steht im Mittelpunkt beim Rundgang mit Erich Echter. Auch die Sonderausstellung „Augenspiele“ ist noch zu sehen.

Eine öffentliche Führung durch das Stadtmuseum Aichach findet am Sonntag, 7. Januar, statt – wie jeden ersten Sonntag im Monat. Museumsführer Erich Echter schildert dabei die Geschichte und Entwicklung der Stadt Aichach und ihres Umlandes. Beginnend von den Anfängen im Mittelalter führt der Rundgang bis in die Zeit der Gebietsreform. Die Führung beginnt um 14.15 Uhr im Eingangsbereich des Stadtmuseums und ist im regulären Eintrittspreis inbegriffen. Ebenfalls geöffnet hat die aktuelle Sonderausstellung „Augenspiele. Die Welt der optischen Täuschungen“. (AN)