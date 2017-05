2017-05-10 21:00:00.0

Polizei Fünfjähriger haut aus Kindergarten ab

Der Kindergarten an der Joseph-Effner-Straße in Dachau muss einen großen Schreck verdauen. Der kleine Bub wollte nur zu seiner Oma. Doch so weit kam er nicht.

Das ist wohl auch noch nicht passiert. Im Dachauer Kindergarten an der Joseph-Effner-Straße ist ein fünfjähriger abgehauen. Foto: Alexander Kaya