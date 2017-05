2017-05-23 12:23:00.0

Halbzeit im Rathaus Für den Todtenweiser Bürgermeister sind es mehr als drei Jahre

Nach dem überraschenden Tod seines Vorgängers musste Konrad Carl von einem Tag auf den anderen die Geschäfte übernehmen. Seitdem blieb kaum Zeit zum Durchatmen. Von Martin Golling

Darauf, Bilanz zu ziehen, will sich Konrad Carl, Chef der 1400-Seelen-Gemeinde Todtenweis, gar nicht erst einlassen. Für ihn zählt ein anderes Datum: „Der 3. September 2013. Ab diesem Zeitpunkt, dem Tod meines Vorgängers und Freundes Thomas Riß, war ich als sein erster Stellvertreter hier tätig. Für mich sind es also mehr als drei Jahre.“

Carl hatte schon vorher für Riß mehrfach kurzfristig Amtsstunden und -tage abgehalten, doch was dann auf ihn „eingestürmt“ sei, hatte mit dem Vertreterdienst wenig zu tun. „Das ist eine ganz andere Kategorie. Als Vertreter nimmst du locker Anrufe entgegen, schreibst mit und sprichst dich anschließend mit dem Chef ab – das war’s.“ Eine längerfristige Periode mit Einarbeitung in die Abläufe habe er in den Amtsräumen nie leisten müssen, so Carl.

Zudem habe Thomas Riß ein unglaubliches Tempo vorgelegt und viele Projekte angestoßen, die er nicht mehr alle verwirklichen konnte. Das neue Gewerbegebiet, den Radweg nach Thierhaupten, den Kreisverkehr an der AIC8 und Staatsstraße 2381 und das Neubaugebiet nennt Carl als Beispiele.

Als Erstes habe er die Nachwirkungen zu spüren bekommen. Viele der angestoßenen Projekte mussten vollendet werden und andere, die erst im Ansatz waren, wie der Neubau des Feuerwehrhauses und die Sicherstellung der Wasserversorgung durch einen neuen Brunnen, mussten ausgeführt und weiter verfolgt werden. Dazu zählen interkommunale Projekte wie der Neubau einer Wertstoffsammelstelle mit dem Markt Aindling und die Gründung eines Wasserzweckverbandes.

Keine der mit der riesigen Bautätigkeit verknüpften und vorgeschriebenen Ausgleichsflächen war im Ansatz verwirklicht. „Wir mussten drei große Ausgleichsflächen angehen und herrichten: eine östlich der Sander Heide, eine nördlich davon und eine westlich des U-Weihers“, zählt Carl auf. „Parallel dazu mussten wir eine längst fällige Renaturierung der gemeindlichen Kiesgrube verwirklichen und das Wittmann-Biotop oberhalb der Lutz-Siedlung neu herrichten“, wird Konrad Carl konkret.

Wie wichtig der Umgang mit der Natur ist, machte ihm der 13. Mai 2015 deutlich. „Das war die Feuertaufe“, schüttelt Carl fast genau zwei Jahre später noch ungläubig den Kopf. Während in Affing der Tornado wütete, ging über dem Kernort Todtenweis ein Jahrhundertwolkenbruch nieder, schwemmte den frisch mit Mais bebauten Hang abwärts Richtung Baugebiet Römerschanze und verwüstete dort etliche Häuser. „Ich musste ein Krisenmanagement leisten wie nie im Leben zuvor. Die Besitzer der durch den Schlamm beschädigten Häuser kamen wutentbrannt auf mich zu – verständlich, wenn das neue Hab und Gut buchstäblich im Dreck versinkt. Insgesamt war das ein erschreckendes Szenario, das uns im Gemeinderat weiter beschäftigt und beschäftigen wird“, sagt der Bürgermeister und nickt.

Zeit zum Durchschnaufen sei seither kaum geblieben. Das Personal im Bauhof sei im Zuge der ganz normalen Fluktuation fast komplett ausgetauscht. Die überraschende Stilllegung seitens des Landratsamtes für die kommunale Bauschutt- und Grünschnittannahme bedingte eine „komplette Umstellung eingefahrener Arbeitsvorgänge“, sowohl bei den Bürgern, als auch beim dienstleistenden Personal. Bei der Schilderung der Thematik erinnert sich Carl an turbulente Szenen, doch insgesamt richtet sich sein Blick nach vorne:

„Wir wollen den Ortskern aufwerten mit unserer Teilnahme an verschiedenen, zuschussfähigen Programmen und am Gemeindeentwicklungskonzept weiter bauen.“ Drei Arbeitskreise beschäftigen sich in Todtenweis mit den Themen „Landschaft und Kultur“, „Dorfmitte, Wohnen, Energie und Gewerbe“ und mit „Soziales“.

Carl: „Die dort engagierten Bürger sollen Lösungen erarbeiten, wie unsere Kinder in der Gemeinde bleiben können. Dazu gehört auch, dass wir für innerörtliches, emissionsträchtiges Gewerbe neue wirtschaftliche Grundlagen im Gewerbegebiet schaffen“, sagt Carl und ergänzt nachdenklich: „Vor vier Jahren hätte ich nie gedacht, einmal an dieser Stelle zu sitzen.“