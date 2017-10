2017-10-23 07:09:00.0

Polizei Fußballer werden in Pöttmes handgreiflich

Beim Kreisligaspiel in Pöttmes gegen Gerolsbach geraten Spieler beider Teams aneinander. Anlass sind offenbar Entscheidungen des Schiedsrichters.

Die Polizei war gestern Nachmittag auf dem Pöttmeser Fußballplatz im Einsatz: Kurz vor Ende der um 15 Uhr angepfiffenen Kreisligapartie zwischen dem TSV Pöttmes und dem FC Gerolsbach waren sich die gegnerischen Mannschaften in die Haare geraten. Um 16.50 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als zehn Minuten später je eine Streife aus Aichach und aus Rain dort eintraf, waren die Mannschaften allerdings schon in den Umkleidekabinen, so die Polizei.

TSV-Pressewart Christoph Prähofer sprach gestern auf Anfrage von einem „hitzigen Spiel“ in der zweiten Halbzeit. Bereits in der 85. Minute sei es nach einer Schiedsrichterentscheidung zur Rudelbildung gekommen. Als kurz vor dem Abpfiff ein Gerolsbacher wegen einer Schwalbe eine gelb-rote Karte bekam, sei es zu einem Handgemenge zwischen Spielern gekommen. Das Schiedsrichtergespann habe deshalb die Polizei gerufen. Der Polizei registrierte keine strafbaren Handlungen. Ein Nachspiel gibt es voraussichtlich beim Bayerischen Fußballverband. Die Partie endete 0:0. (bac)