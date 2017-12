2017-12-01 19:05:00.0

Polizeireport Fußgängerin erleidet bei Unfall Gehirnerschütterung

Eine 87-Jährige wollte in Aichach die Straße überqueren und wurde von einem Auto angefahren. Das hatte noch eine weitere Kollision zur Folge.

Eine 87-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Aichach von einem Auto erfasst worden, berichtet die Polizei. Die Frau erlitt eine Gehirnerschütterung und einige Prellungen. Laut Polizei wollte die Rentnerin gegen 15 Uhr die Augsburger Straße auf Höhe des St.-Helena-Weges überqueren. Ein 66-jähriger Autofahrer, der auf der Augsburger Straße in Richtung Stadtmitte fuhr, übersah die Fußgängerin und fuhr sie an, so die Polizei. Ein 19-Jähriger, der hinter dem 66-Jährigen fuhr, konnte mit seinem Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des Mannes auf. Die 87-Jährige wurde mit dem Krankenwagen ins Aichacher Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (jasa)