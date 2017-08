2017-08-02 05:30:00.0

Bau an der B300 Gallenbach hat seinen Anschluss - zumindest nach Ingolstadt

Seit kurzem sind die Auf- und Abfahrt in Richtung Ingolstadt freigegeben. Dafür hat Gallenbach einen Kreisverkehr bekommen. Bis der B300-Anschluss nach Augsburg führt, dauert es. Von Carmen Jung

Der Aichacher Ortsteil Gallenbach hat wieder Anschluss. Gemeint ist der an die B300. Seit Montag sind Auf- und Abfahrt auf die Bundesstraße in Richtung Ingolstadt für den Verkehr freigegeben. Bis die Gallenbacher auch in Richtung Augsburg wieder Anschluss haben, wird es noch eine Weile dauern.

B300: Gallenbach hat wieder Anschluss an die Fernstraße

Ein Geduldsspiel war die Auffahrt auf die Bundesstraße für Gallenbacher nicht erst seit die dortige Baustelle läuft. Mit zunehmendem Verkehr auf der Bundesstraße wurde das immer schwieriger. Nun ist das Manöver praktisch gefahrlos mit einer bequemen Auffahrt möglich. Drei Monate hat es laut Mitteilung der Stadt gedauert, bis der neue Anschluss der Neulstraße an die neue B300 fertig war.

Er liegt etwa 500 Meter südlich als die bisherige Einfahrt. Deshalb musste die Gemeindeverbindungsstraße nach Süden auf ein landwirtschaftliches Wegenetz verschoben werden. Anstelle einer Kreuzung gibt es nun einen Kreisverkehr. Er verbindet Gallenbach, Ippertshausen, die B300 und den weiter südlich gelegenen landwirtschaftlichen Weg.

Die Stadt spricht von einem „weiteren erfreulichen Schritt für eine gefahrlose Anbindung des Ortsteils Gallenbach an die Bundesstraße“. Die gegenüberliegenden Seite Oberneul steht noch aus. Der Anschluss in Richtung Augsburg soll bis Oktober oder November fertig sein.

Bau an B300: Gallenbacher Bürgermeister erleichtert

Bei Bürgermeister Klaus Habermann stellt sich nach der Zwischenetappe Erleichterung ein. Die Grundstücksverhandlungen bezeichnete er als nicht sehr einfach. Deshalb bedankte sich Habermann nun bei allen Grundstücksbesitzern, „die hier im Sinne des Ortsteils kooperativ waren“.

Die Baumaßnahme, die das Staatliche Bauamt Augsburg für die Stadt ausführte, rund 624.000 Euro gekostet. Dafür gab es 250.000 Euro von der Regierung von Schwaben. Außerdem waren 125.000 Euro nötig, um die Wasserleitung von Gallenbach nach Oberneul zu verlegten. Insgesamt ist die neue Straße etwa 700 Meter lang und 5,50 Meter breit. Der Kreisverkehr hat einen Durchmesser von 35 Metern, die Fahrbahnbreite beträgt sieben Meter.