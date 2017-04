2017-04-27 06:59:00.0

Hauptversammlung Gartler fühlen sich zu Unrecht angepöbelt

Kleingartenverein Aichach klagt über Zustände im Stadtgarten

Aichach Vor Kurzem fand im Vereinsheim des Kleingartenvereins Aichach an der Paar die Hauptversammlung statt. In seiner Begrüßung dankte Vorsitzender Georg Bals den anwesenden Mitgliedern für den guten Zusammenhalt im Verein, wünschte sich aber auch mehr Teilnahme bei Vereinsfesten oder spontanen Grillabenden. Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder den kompletten Vorstand.

Schriftführer Michael Gallo berichtete im Detail über die Gartenfeste und Aktivitäten im Verein. So traf sich der Vorstand 2016 zu fünf Sitzungen. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der Organisation der Vereinsfeste sowie der Neuvergabe einiger Gärten. Gallos besonderer Dank galt den vielen Helfern eines Sonderarbeitsdienstes. Sie halfen einer Familie, die einen der Gärten übernahm, bei der Entrümpelung der Parzelle und der Hütte, die der Vorpächter so hinterlassen hatte.

In seinem Bericht konnte Schatzmeister Mario Hamann eine stabile und gute Haushaltslage der Vereinskasse verkünden. Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand einstimmig im Amt bestätigt.

Beim letzten Punkt „Wünsche und Anträge“ wurde mehrfach der Wunsch nach einem Vereinsausflug genannt. Mehrere Wortmeldungen gab es zur Situation im neu angelegten Stadtgarten und den dazugehörigen Wegen. So klagten Mitglieder, dass zunehmend Familien mit dem Auto bis an den Spielplatz „Biberburg“ fahren und dort auf den Wegen oder in der Wiese parken. Ein weiteres Ärgernis sind einige Jugendliche, die mit Mopeds teils äußerst rücksichtslos fahren, wenn sie zu ihrem Treffpunkt auf der ehemaligen Bahnbrücke unterwegs sind.

Die Gartler fühlen sich oft zu Unrecht von Spaziergängern angepöbelt, wenn sie zum Vereinsgelände oder von dort wegfahren. Der Vorstand hielt die Mitglieder deshalb nochmals dazu an, auf den Wegen strikt Schrittgeschwindigkeit zu fahren und nur den Weg direkt an der Paar entlang zu nutzen. (AN)