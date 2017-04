2017-04-06 10:03:00.0

Prozess Gefälschten Führerschein vorgelegt

49-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis hatte das Dokument manipuliert. Das war lange gar nicht aufgefallen. Jetzt bekam er dafür sechs Monate Haft auf Bewährung.

In letzter Minute nach einem Strohhalm gegriffen hat gestern ein 49-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis. Er gab vor dem Aichacher Amtsgericht zu, dass er seinen Führerschein manipuliert hatte, nachdem er das zuerst hartnäckig abgestritten hatte. Ohne dieses Geständnis wäre das Urteil wegen Urkundenfälschung anders ausgefallen, betonte Amtsrichter Walter Hell. Vor allem, weil der 49-Jährige bereits einschlägig vorbestraft ist und auch schon in Haft war.

Entrüstet hatte der Angeklagte zunächst auf den Vorwurf der Staatsanwaltschaft reagiert, dass er im September 2016 beim Landratsamt einen manipulierten EU-Führerschein vorgelegt habe. Auf dem Kartendokument fehlte auf der Rückseite eine aufgeklebte Eintragungsfläche mit einem Datum. Dafür waren Kratzspuren zu erkennen.

Für die hatte der 49-Jährige auch eine Erklärung: als Kurierfahrer müsse er im Auto das Kartendokument in ein Gerät einführen, damit er autorisiert sei, das Fahrzeug zu starten. Die Kratzer erklärte er dem Gericht als Abnutzungserscheinungen. Als Beweis, dass sein Dokument echt sei, verwies der Angeklagte auf Polizeikontrollen, bei denen sein Führerschein nie beanstandet worden sei.

Aufgefallen war der fehlende Aufkleber einer Mitarbeiterin in der Führerscheinstelle des Landratsamtes. Der 49-Jährige wollte dort seinen neu erworbenen Anhängerführerschein nachtragen lassen. Einfach im feuchten Zustand ablösen, wie vom Angeklagten beschrieben, lasse sich die Eintragungsfläche nicht, sagte die Mitarbeiterin vom Landratsamt aus.

Der Sachbearbeiter der Polizei konnte sich als Motiv für die abgelöste Fläche eine Anklage gegen den 49-Jährigen wegen zu schnellen Fahrens vorstellen. Zu dem Zeitpunkt, März 2016, besaß der Angeklagte, der erst einige Monate vorher aus der Haft entlassen worden war, nämlich keinen Führerschein. Den hatte er erst Anfang August wieder beantragt und dieses Datum war auch auf der fehlenden Fläche vermerkt. Von der Anklage war er freigesprochen worden.

Die zweijährige Haftstrafe hatte der 49-Jährige wegen gewerblicher Urkundenfälschung in fünf Fällen und Unterschlagung absitzen müssen. Eine von insgesamt zwölf Vorstrafen, die Amtsrichter Hell verlas. In der anschließenden Verhandlungspause ging der Angeklagte in sich. Nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Werner Ruisinger gab er alles zu.

Der ursprüngliche Versuch des 49-Jährigen, die Kratzspuren als Abnutzung zu erklären, erschien Julia Pavlov, Vertreterin der Staatsanwaltschaft, sowieso als nicht plausibel. Nachdem der Angeklagte bereits öfter zu Bewährungsstrafen verurteilt worden war, forderte sie eine sechsmonatige Haftstrafe.

Verteidiger Ruisinger wies darauf hin, dass sich nach dem Geständnis seines Mandanten eine Überprüfung des Führerscheins durch einen Sachverständigen erübrigt hatte. Er plädierte für eine viermonatige Bewährungsstrafe mit Auflagen im unteren Bereich.

Amtsrichter Hell verurteilte den 49-Jährigen wegen Urkundenfälschung zu sechs Monaten auf Bewährung. Als Auflage muss er 2000 Euro an den SKM Augsburg zahlen, einen Verein, der sich um notleidende Menschen kümmert. (drx)