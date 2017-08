2017-08-18 05:30:00.0

Projekt Gefängnis: Vorfreude nach dem Baupfusch

Sehnsüchtig wird in der Justizvollzugsanstalt Aichach auf das neue Versorgungszentrum gewartet. Was dieser Neubau für das Gefängnis bedeutet. Von Carmen Jung

Das neue Versorgungszentrum in der Justizvollzugsanstalt Aichach soll Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen werden. Ulrich Blickle (rechts), Leiter des Staatlichen Bauamts Augsburg, und Johannes Link, stellvertretender Anstaltsleiter, besprechen sich nach einem Rundgang durch das Haus.

Sie steht unter Denkmalschutz und ist fast 110 Jahre alt. Dass die Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach aus einem anderen Jahrhundert stammt, ist nicht zu übersehen. Moderne Technik passt da nicht immer dazu. Um so größer war zunächst die Vorfreude in der JVA auf das neue inzwischen rund 21 Millionen Euro teure Versorgungszentrum. Wegen des Bau-pfuschs an den Fliesen hat sich dessen Inbetriebnahme allerdings um drei Jahre verzögert. Anfang 2018 soll es nun so weit sein. Für das Gefängnis stellt das neue Gebäude einen Quantensprung in Wäscherei, Küche, Bäckerei und Konditorei dar.

Das Fliesendesaster war nicht nur eine Herausforderung für das Staatliche Bauamt Augsburg. Die zeitliche Verzögerung sorgte auch in der JVA für Kopfzerbrechen. „Wir waren betroffen und enttäuscht, weil wir das neue Gebäude schlicht brauchen“, sagt stellvertretender Anstaltsleiter Johannes Link. Nun war man gezwungen, sich viel länger mit den alten Einrichtungen behelfen zu müssen. Inzwischen aber ist Vorfreude zu spüren. Das zeigt sich bei einem exklusiven Rundgang durch das neue Gebäude, an dem neben Link auch der Leiter des Bauamts, Ulrich Blickle, Projektleiterin Irene Dorn, und Josef Schlicker, Leiter des JVA-Baubetriebs, teilnehmen.

ANZEIGE

Gefängnisküche soll neue Arbeitsplätze schaffen

In dem neuen Haus wird man mehr Häftlingen Arbeit bieten können. Etwa 30 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen laut Link hier. Link betont, dass jeder Strafgefangene, der wolle, in Aichach Arbeit bekomme. Einige wissen sie auch zu schätzen. Link berichtet: „Viele sagen, mir ist es sonst zu langweilig.“ Deshalb freut den stellvertretenden Anstaltsleiter diese Tatsache: „Wir werden uns räumlich und technisch verbessern.“

Da ist zum Beispiel die Gefängnisküche. Sie wurde zuletzt Ende der 70er Jahre saniert und war für 300 Insassen konzipiert. Versorgt werden müssen inzwischen aber 600 plus Bedienstete. In der neuen Küche können täglich bis zu 800 Essen gekocht werden – unter modernsten technischen Bedingungen.

Technisch und hygienisch sind dann endlich zeitgemäße Bedingungen möglich. Es gibt eigene Vorbereitungsräume für Fleisch und Gemüse. Während das Essen derzeit in großen Behältnissen zu den Gefangenen gebracht werden muss, gibt es dann ein modernes Tablettsystem. Mit einem Spülsystem am Fließband ist es kein Problem, das Geschirr für bis zu 800 Portionen in nur zwei Stunden zu spülen. Auch gibt es eine Lehrküche, um Insassen noch besser ausbilden zu können.

Ausbildung ist auch in Bäckerei und Konditorei möglich. Für Lehrlinge oder für Seminare kann von der neuen Kantine im zweiten Stock ein Teil abgetrennt werden. „Das ist eine Bereicherung“, findet Josef Schlicker. Gleiches gilt für die Kantine selbst. Sie hat eine Glasfront und bietet bei schönem Wetter die Möglichkeit, draußen zu speisen. Fertig ist sie aber noch nicht.

Gefängnisatmosphäre rückt in den Hintergrund

Ähnlich ist es im ganzen Gebäude. Hier fehlt’s an der Einrichtung, dort an Geräten, woanders müssen sie noch angeschlossen werden. All das geschieht in den nächsten Monaten. Trotzdem wirkt das Haus bereits angenehm. Zwar gibt es Gitter an Fenstern und Türen, trotzdem tritt die Gefängnisatmosphäre in den Hintergrund. Dafür sorgen Details wie die moderne Sichtbetontreppe oder rote Farbakzente, die sich bei der Ausstattung der Kantine, im Treppenhaus, an Türrahmen und draußen an der Fassade finden, oder auch die Büros in jeder Etage. Josef Schlicker kann seinen Stolz darauf nicht verbergen. Denn wie die Kantinen- stammt auch die Büro-Einrichtung aus der Gefängnisschreinerei. Apfelgrün, Weiß und dezente, helle Holzakzente schaffen eine wohnliche Atmosphäre.

Sobald die gesamte Technik installiert ist, wird unter der Regie des Staatlichen Bauamts jedes Gerät im Betrieb getestet, bevor das Haus an die Anstalt übergeben wird. Dann wird’s spannend. „Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich“, weiß Schlicker. Also ist klar: Am Tag X gilt’s. Ein bisserl Luft hat man nur, weil die Kapazität nicht gleich voll ausgeschöpft wird. Die gesamte Auslastung wird man erst fahren, wenn sich die Abläufe eingespielt haben. Mehr als einen Monat aber will man sich dafür nicht Zeit lassen – es hat schon lang genug gedauert.