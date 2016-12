2016-10-19 11:01:00.0

Prozess Gefangene verbrüht Mitinsassin mit Tee

Ein Streit zwischen zwei Insassinnen der JVA Aichach eskaliert - eine 20-Jährige attackiert 16-Jährige mit heißem Tee. Sie wurde nicht zum ersten Mal aggressiv. Von Gerlinde Drexler

Den heißen Inhalt einer Teetasse kippte eine 20-jährige Insassin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach einer 16-jährigen Mitinsassin über den Kopf. Die beiden waren Ende April in Streit geraten. Die 16-Jährige erlitt nicht nur Verbrennungen, sondern bekam von der Älteren außerdem Faustschläge ins Gesicht und Tritte, als sie am Boden lag. Das Jugendschöffengericht Aichach verurteilte die 20-Jährige gestern wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung und erhöhte ihre Haftstrafe deutlich.

Die beiden Insassinnen, die zusammen in der Arbeitstherapie der JVA an einem Tisch saßen, waren sich vorher schon verbal aneinander geraten. Nachdem die 20-Jährige als „leicht hochfahrend“ bekannt war, habe sie die beiden Insassinnen auf ihre Zellen bringen lassen wollen, bevor der Streit noch weiter ausartete, sagte eine Beamtin vor Gericht. Doch dazu kam es nicht mehr. Noch während sie telefonierte, passierte genau das, was sie vermeiden wollte: Der Streit eskalierte.

Verbrennungen ersten Grades

Die 20-Jährige griff die Tasse mit frisch aufgebrühtem Tee, die auf dem Tisch stand, und kippte der 16-Jährigen das heiße Getränk über den Kopf. Mindestens zwei Mal habe sie ihr anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zwei Mal mit dem Fuß nach der inzwischen am Boden liegenden Mitinsassin getreten, warf Staatsanwältin Julia Buijze der Angeklagten vor.

Die 20-Jährige gab alles zu. Sie sei zum ersten Mal in Haft und noch neu in der JVA gewesen, erklärte sie und betonte: „Das war für mich alles nicht so leicht.“ Nach Streit und Provokation sei sie auf die andere losgegangen. Dafür entschuldigte sie sich im Gerichtssaal bei der 16-Jährigen. Diese musste mit Verbrennungen ersten Grades und Prellungen auf der Krankenstation der JVA behandelt werden. Die 20-Jährige musste einen einwöchigen Arrest in der JVA antreten.

Laut Jugendgerichtshilfe ist die Angeklagte schon als Schülerin auffällig gewesen. Die 20-Jährige selbst hatte dort gesagt, dass sie sich psychisch nicht stabil fühle und sich eine Therapie wünsche. Wegen einer Psychose war sie für rund zwei Monate in der JVA-Psychiatrie untergebracht gewesen.

Problem mit Aggression

Für Staatsanwältin Buijze kam eine Bewährung trotzdem nicht in Frage. Die Angeklagte sei relativ brutal auf ihre Mitinsassin losgegangen. Dazu kamen fünf Vorstrafen, fast alle einschlägige Aggressionsdelikte, und die hohe Rückfallgeschwindigkeit nach dem letzten Urteil. Buijze plädierte dafür, die bestehende einjährige Haftstrafe auf zwei zu erhöhen. Verteidigerin Cornelia McGready verwies auf die psychische Ausnahmesituation, in der sich ihre Mandantin befunden habe. Seit der Behandlung in der JVA-Psychiatrie sei die 20-Jährige wesentlich ruhiger. Sie sprach sich für eine Aufstockung um sechs Monate aus, also eine Gesamtstrafe von einem Jahr sechs Monaten.

Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Axel Hellriegel schloss sich der Staatsanwältin an. Es verurteilte die 20-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung zu insgesamt zwei Jahren Haft.