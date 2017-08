2017-08-07 13:59:00.0

Baar Geflochtene Kunstwerke

Der Flechtermarkt in Baar überrascht die Besucher mit besonderer Vielfalt

Flechtkunst, so weit das Auge reicht. Der Markt in Baar beeindruckte vor allem durch Vielfalt.

Baar In dem verwinkelten Garten des ehemaligen Bauernanwesens in der Baarer Schulstraße fand am Wochenende der traditionelle Flechtermarkt statt. Bereits zum elften Mal hatte Gastgeberin und Flechterin Theresia Asam zum internationalen Flechtertreffen eingeladen. Das elftägige Treffen und der zweitägige Flechtermarkt fanden in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Baar statt.

In dem schattigen Garten fanden sich große und kleine Schmuckstücke. Aber auch im Wohnhaus wurden verschiedene Flechtarbeiten ausgestellt. Von praktischen Einkaufskörben bis zu geflochtenem Gartenschmuck war auf dem Markt für jeden Geschmack etwas geboten. Aber auch Kunst aus Keramik, Edelstahl und Stein waren zu bewundern. Besonders die selbst gemachten Sonnenhüte waren am heißen Samstag begehrt.

Zudem konnten sich die Besucher während der Markttage auch selbst an dem alten Handwerk versuchen: Unter fachmännischer Anleitung wagten Groß und Klein erste Flechtarbeiten.

Zu den neun Flechtern, die aus ganz Europa angereist waren, gesellten sich auch Bildhauer, Holzbildhauer, Keramik- und Objektkünstler. Die Trachtenkulturberatung des Bezirks Schwaben kam nach Baar und informierte über altbayerische Gewänder. Für die jungen Besucher war außerdem ein Kinderschminken organisiert. In der Woche vor dem Marktwochenende waren zahlreiche Flechtkurse angeboten worden. (ande)