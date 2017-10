2017-10-15 03:47:00.0

Fußball-Bezirksliga Geht Höhenflug des BCA weiter?

Adelzhausen in Rain gefordert.

Vor einer heiklen Auswärtsaufgabe steht der BC Adelzhausen am Sonntag in der Bezirksliga Nord, wenn er um 14 Uhr bei der zweiten Mannschaft des TSV Rain gastiert.

Beide Teams waren große Gewinner der englischen Woche und dürften Selbstvertrauen getankt haben. Die Elf vom Römerweg sollte aber nach dem lang ersehnten ersten Heimsieg gegen Glött besonders befreit aufspielen können. Trotz des 5:1-Erfolges warnt Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. „Die Leistung ab der 25. Minute war richtig gut, vor allem haben wir offensiv enorme Effektivität bewiesen. Allerdings können wir davor auch in Rückstand geraten, das dürfen wir nicht vergessen.“ Kurioserweise wurde der Spielverlauf in den vergangenen vier Spielen immer auf den Kopf gestellt: Zwei Mal war der BCA in der Anfangsphase präsent und hatte Chancen, geriet aber jeweils aus dem Nichts in Rückstand. Und in den anderen beiden Partien waren die Gegner am Anfang dominant, doch mit der ersten Gelegenheit lag der BCA vorne. „Das erste Tor zu erzielen und in Führung zu gehen, ist enorm wichtig. Wir müssen in Rain von Anfang an hell wach sein“, so Dumbs.

Mit Rain trifft nun eine sehr spielstarke Mannschaft auf den BCA. „In Rain haben wir oft gute Spiele gemacht, aber selten Punkte geholt“, weiß Dumbs. Die Teams trennen sieben Punkte. Personell steht Spielertrainer Peter Eggle der gleiche Kader wie vergangen Woche zur Verfügung. (jüd)