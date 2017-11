2017-11-30 15:03:00.0

Gemeinderat Geht’s ohne diese Brücke?

Das ist die Frage am Anwaltinger Kirchplatz und am Hörgelaugraben bei Mühlhausen. Die Bauwerke sind so marode, dass eine Sanierung nicht mehr denkbar ist. Was nun geschieht Von Carmen Jung

Die Fußgänger-Brücke zum Kirchplatz in Anwalting ist marode. Sie kann nicht mehr saniert werden Foto: Martin Golling

Affing Das Brückerl über den Affinger Bach in Anwalting ist beliebt bei den Kirchgängern. Die Menschen aus dem gesamten südlichen Ortsteil nutzen es, sagt Georg Engelhard. Deshalb findet er, dass man das Bauwerk nicht ersatzlos streichen kann. Aber weg muss es. Denn die Brücke ist so marode, dass an eine Sanierung nicht zu denken ist. Christian Wunderer vom Ingenieurbüro Sweco betonte am Dienstag im Affinger Gemeinderat, die Grundsubstanz sei so schlecht, dass eine Sanierung nicht sinnvoll sei. Der Abriss ist nicht ganz einfach zu bewerkstelligen, denn angebaut ist eine Art Terrasse eines anliegenden Wohnhauses. Dieser privat genutzt Freisitz befindet sich auf Gemeindegrund. Man müsse sehen, wie man den Abriss hinbekomme, so Wunderer. Diesen muss die Gemeinde übernehmen, der heutige Besitzer hat mit der Ursache dieses Missstands nichts zu tun. ANZEIGE Zurück zur Brücke: Einig war sich der Rat, dass sie abgerissen werden muss. Einen Ersatz hielten etwa Paul Moll, Andreas Widmann, Gerhard Faltermeier und Josef Tränkl für unnötig. Sie verwiesen auf die Lechfeldstraße, die rund 50 Meter weiter den Affinger Bach überquert. Tränkl beantragte deshalb zunächst den ersatzlosen Abbruch. Für einen Ersatz machten sich hingegen Georg Engelhard und Josef Schmid stark. Christine Schmid-Mägele kritisierte, ohne eine plausible Kostenschätzung könne sie keine Entscheidung treffen. Schließlich nahm Tränkl seinen Antrag zurück. Gegen fünf Stimmen wurde beschlossen, den Punkt zu vertagen, bis eine Kostenschätzung für einen Fußgängersteg vorliegt. Unstrittig war der Abriss eines Überwegs über den Hörgelaugrabens nordwestlich von Mühlhausen, zumal angezweifelt wurde, ob dieser überhaupt noch nötig ist. Die Brücke hat laut Wunderer nicht einmal mehr die Substanz, um ein Geländer anzubringen. Es lässt sich also auch nicht mit einfachen Mitteln ein Fußgängerüberweg daraus machen. Der Abriss wurde einstimmig beschlossen – vorbehaltlich der rechtlichen Prüfung, ob im Zweifelsfall später noch ein Ersatzbau möglich ist. Denn der Bereich liegt im FFH-Gebiet, einem Schutzgebiet. Das trifft auch auf die zweite Brücke über den Hörgelaugraben zu, die nördlicher liegt. Diese wiederum ist „zweifelsohne außerordentlich nötig", erklärte Wunderer mit Blick auf die landwirtschaftliche Nutzung. Die umweltfachliche Beurteilung hat ergeben, dass die Brücke trotz FFH erneuert werden darf, wenn der Gewässerquerschnitt erhalten bleibt. Der Ersatzbau ist dringend nötig. Bürgermeister Markus Winklhofer bezeichnete ihn als „Priorität Nummer eins". Gedacht ist an Betonfertigteile. Ein ähnlicher Bau in der Haunswieser Straße hatte rund 100000 Euro gekostet. Der Gemeinderat beauftragte das Büro Sweco einstimmig mit der Planung.