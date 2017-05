2017-05-09 11:28:00.0

Projekte Gemeinsam für ein buntes Land

Kreisjugendring prämiert engagierte Filmemacher und sucht Freizeitpaten. Weitere Termine und Infos im Landkreis auf einen Blick. Von Peter Stöbich

Eine Reihe interessanter Aktionen und Projekte für junge Leute bietet in den kommenden Wochen der Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg. Sie werden bei der öffentlichen Frühjahrs-Vollversammlung näher vorgestellt, zu der sich die Vertreter der Mitgliedsverbände am Donnerstag, 11. Mai, ab 19 Uhr im Pfarrheim Dasing treffen.

Filmwettbewerb „90 Sekunden Demokratie“ heißt ein Filmwettbewerb im Vorfeld der Bundestagswahl, an dem Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren teilnehmen können. KJR-Geschäftsführerin Gottfriede Schwitters erläutert den Hintergrund: „Dabei sind der kreativen Umsetzung von Themen wie Gleichberechtigung, Mitbestimmung oder Toleranz keine Grenzen gesetzt: Wie erleben junge Menschen Demokratie im Alltag, was bedeutet sie ihnen?“ Das können einzelne Teilnehmer oder Gruppen in ihren Filmbeiträgen darstellen; die drei von einer Jury prämierten Clips werden am Abend vor der Bundestagswahl, also am 23. September, von 18 bis 21 Uhr im Jugendzentrum Mering vorgestellt. „Für die besten Beiträge gibt es Sachpreise im Gesamtwert von tausend Euro“, sagt Schwitters, weitere Informationen dazu findet man auf lra-aic-fdb.de/aktuelles.

ANZEIGE

Ehrenamt Eine weitere Aktion hat das Motto „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“. Schafft es die katholische Jugend, 35000 Stunden ehrenamtliche Engagements zu sammeln? Diese Aufgabe stellt sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) gemeinsam mit seinen Diözesan- und Mitgliedsverbänden. Damit setzen sich die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bundesweit gegen Fremdenfeindlichkeit ein und für die Integration von Geflüchteten.

„So wollen wir vor der Bundestagswahl deutlich machen, wie wir uns unser Land in den kommenden vier Regierungsjahren und darüber hinaus wünschen“, erläutert BDKJ-Bundesvorsitzende Lisi Maier. Das Projekt gliedert sich in die beiden Phasen „klug werden“ und „aktiv sein“. Alle bundesweit geleisteten Stunden der einzelnen Aktionen werden addiert, um 35 000 Stunden zu erreichen.

Freizeitpaten In Kooperation mit der Freiwilligen-Agentur des Landkreises sucht Schwitters sogenannte Freizeitpaten, die zusammen mit jungen Migranten etwas unternehmen wollen. „Das kann gemeinsames Kochen, Sporteln oder auch ein Kinobesuch sein“, erläutert sie. Derzeit ist der KJR auf der Suche nach einem pädagogischen Mitarbeiter, der die mindestens 16 Jahre alten Paten anleiten und Kontakt zu Verbänden und Vereinen halten soll. Gute Erfahrungen hat man bisher schon mit ehrenamtlichen Sprachpaten gemacht, die seit einem Jahr an neun Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg aktiv sind. Schwitters: „Diese Paten kommen einmal wöchentlich in eine Grund- oder Mittelschule und unterstützen dort einen Schüler mit Migrationshintergrund, um die Alltagssprache zu trainieren.“

Spieltage Ebenfalls sehr erfolgreich sind die vom KJR organisierten Spieltage, die kommenden Herbst in Pöttmes stattfinden werden sowie nächstes Jahr in Mering und gemeinsam mit der Lebenshilfe erstmals auch in Aichach.

Reise Auch eine Reise mit Behinderten ins böhmische Pilsen und nach Prag vom 4. bis 8. September ist ein Gemeinschaftsprojekt von Jugendring und Lebenshilfe.

Ferienzirkus „In den Sommerferien heißt es heuer wieder: Manege frei für Kinder!“, kündigt die Geschäftsführerin an. Am Friedberger Baggersee wird der Circus Rio vom 28. August bis 1. September sein Zelt aufbauen und interessante Workshops für Teilnehmer ab sechs Jahre anbieten: Akrobatik, Clownerie, Jonglieren, Lassodrehen, Messerwerfen und vieles mehr. Nach der Projektwoche werden die Kunststücke dann bei einer großen Galavorstellung in der Manege präsentiert.