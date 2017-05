2017-05-05 13:26:00.0

Feuerwehr Dasing Gemeinsam schaffen die Dasinger Feuerwehrler alles

Sonntag ist Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Dasing. Hier erfahren die Besucher, was es außer Feuerlöschen noch zu tun gibt.

Wie löscht man einen brennenden Grill? Wie fühlt es sich an, einen Atemschutz zu tragen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen bekommen die Besucher beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Dasing.

Jeder kennt die Freizeitbeschäftigung der Feuerwehrler. Wirklich jeder hat schon einmal ein Feuerwehrauto mit Blaulicht gesehen. Und wenn man dann nachfragt, was die Aufgabe einer Feuerwehr ist, bekommt man zur Antwort: „Feuer löschen“. Stimmt, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Was die Feuerwehren sonst noch alles tun, das können die Besucher beim Tag der offenen Tür der Dasinger Feuerwehr am Sonntag, 7. Mai, erleben.

Den weit größten Aufgabenteil findet die Feuerwehr auf den Straßen in und um Dasing. Dabei geht es um die sogenannte Technische Hilfeleistung. Außerdem gibt es noch allerhand andere Einsatzarten, die zu bewältigen sind: Einfangen von ausgerissenen Tieren, vom großen Galloway-Rind bis zum kleinen Vogel. Vollgelaufene Keller und überschwemmte Straßen aus- und abpumpen, Bäume auf Straßen und Häusern wegräumen. Um für all das gerüstet zu sein, werden sehr viele Geräte, Materialien und Ausrüstungsteile mitgeführt. Ein großes Feuerwehrauto wie das der Dasinger hat gut und gerne 500 Ausrüstungsgegenstände geladen. Vom kleinen Schraubenzieher bis hin zum großen Stromaggregat. Und für all diese Gegenstände findet sich eine passende Einsatzaufgabe.

Die Aktiven der Feuerwehr sind ein bunter Haufen. Jede Altersgeneration ist vertreten, Männer ebenso wie Frauen. Keiner kann alles, aber alle können vieles meistern. Und zusammen schaffen sie immer alles. Michael Kohler, 48, etwa kam vor drei Jahren zur Feuerwehr, da er einfach nicht mehr nur zusehen, sondern aktiv beim Helfen mitmachen wollte. Neues kennenlernen, die Kameradschaft unter den Leuten, das Gefühl, etwas Gutes zu bewirken, aber auch das Selbstvertrauen in Notlagen zu bekommen, sind nur einige der positiven Seiten dieses Hobbys. Für seine Familie und besonders seine Kinder ist er deshalb ein Held, Eltern und Bekannte finden sein Engagement toll. Für ihn ist die Feuerwehr mittlerweile mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Es ist die Einstellung, etwas zu bewegen.

Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher auch über die Arbeit des Feuerwehrvereins informieren. Diese Arbeit ist genauso wichtig wie die Noteinsätze. Denn der Verein veranstaltet Grillfeste und Weihnachtsfeiern, lädt zu Festen wie Florianstag, Fronleichnam oder Volkstrauertag, organisiert Ausflüge und hält die Kameradschaft zusammen. Denn in entspannter Runde lernt man die Kameraden und Kameradinnen besser kennen, es entstehen Freundschaften und es hilft, schwierige Situationen zu meistern. (AN)

Der Tag der offenen Tür bei der Dasinger Feuerwehr findet am Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr im Feuerwehrhaus statt.