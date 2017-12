2017-12-15 13:42:00.0

Projekt Gemeinsam statt einsam im Alter

In Aindling sollen 16 seniorengerechte Appartements entstehen. „Service-Wohnen“ nennt sich das Konzept. Es richtet sich an Bewohner, die selbstständig leben möchten. Von Ulrike Eicher

„Service-Wohnen“ für Menschen ab der Lebensmitte – so nennt Viktoria Glas das Projekt, das sie nun schon seit einigen Jahren begleitet. Ein Altersheim soll nicht entstehen im Baugebiet „Am Bußberg“ in Aindling, auch Betreutes Wohnen ist nicht geplant. Auf diese Unterscheidung legt die Aindlingerin viel Wert. Vielmehr plant sie eine Hausgemeinschaft für Senioren, die selbstbestimmt leben möchten. Und die sich dennoch zusammentun, „um gemeinsam alt zu werden. Gemeinsam statt einsam“, sagt Viktoria Glas. Das genaue Konzept will die 64-Jährige bei einer Infoveranstaltung am 11. Januar 2018 vorstellen. Der Veranstaltungsort steht noch nicht fest.

Konkret gebaut werden sollen 16 Eigentumswohnungen zwischen 65 und 105 Quadratmetern mit je zwei oder drei Zimmern in zwei zusammenhängenden Mehrfamilienhäusern. Sechs der Wohnungen sind im Erdgeschoss mit einem Gartenanteil angelegt, sechs weitere sollen im ersten Stock liegen. Dazu kommen vier Penthouse-Wohnungen. Die Wohnungen sind barrierefrei und seniorengerecht und können für den Eigenbedarf gekauft werden. „Wir suchen aber auch Investoren, die sie dann als Mietwohnungen anbieten“, erklärt Glas.

Vier der Wohnungen sind schon an Interessenten vergeben. In eines der Appartements möchte Viktoria Glas selbst einziehen. „Ich bin da die Allererste“, sagt sie begeistert. Vor ihrem Ruhestand war die 64-Jährige als Altenpflegerin und Gerontofachkraft tätig. Sie hat in ihrem Berufsalltag erlebt, dass Menschen im Altersheim ihre Selbstständigkeit verlieren können. Deshalb hat sie sich nach Alternativen umgesehen und ist auf das Konzept des „Service-Wohnens“ gestoßen. Das Grundstück Am Bußberg, das ihr gehört hatte, verkaufte sie an die Firma Calimex aus Schmiechen, die das Projekt als Bauträger nun umsetzt. Viktoria Glas ist weiterhin Projektberaterin.

Beim „Service-Wohnen“ kommt es Viktoria Glas auf das Miteinander der Hausgemeinschaft an. Geplant ist zum Beispiel ein Hauscafé, in dem sich die Bewohner treffen können, „um Zeit miteinander zu verbringen, zusammen Mittag zu essen oder auch gemeinsame Veranstaltungen zu planen“, sagt die 64-Jährige. Auch ein gemeinsamer Obstgarten mit Grillplatz ist vorgesehen.

Die Hausgemeinschaft gründet einen Verein, so der Plan. Wöchentlich soll es eine Sprechstunde im Haus geben, die Glas als Projektleiterin anbieten will. „Dafür suche ich aber einen Partner, das möchte ich nicht alleine machen“, sagt die Aindlingerin. In dieser Sprechstunde soll es um die Bedürfnisse der Hausbewohner gehen, Hilfsangebote können dort organisiert und gesteuert werden. Durch Poolbildung, also den Zusammenschluss von Gleichgesinnten, könnte zum Beispiel eine 24-Stunden-Haushaltshilfe günstiger angestellt werden. Und bei Bedarf kann auch gemeinsam ein Pflegedienst organisiert werden.

Diese neue Wohnform wird durch eine professionelle Projektbegleitung vom Bayerischen Sozialministerium unterstützt. „Das Konzept ist anerkannt“, fügt die Aindlingerin hinzu. Das Ministerium bezuschusse die Ausstattung der Allgemeinräume wie Café, Terrasse und Treffpunkt im Garten.

Eigentlich hätte die Bauphase schon vor rund zwei Jahren gestartet werden sollen. Von den ursprünglichen Plänen sei man in einigen Punkten aber abgekommen: „Das wäre sonst zu teuer gewesen“, sagt Glas. Jetzt ist der Baubeginn für das Frühjahr 2018 vorgesehen. Wenn alles gut geht, dann könnten die Wohnungen im Sommer 2019 bezugsfertig sein, so die Aindlingerin.

Viktoria Glas freut sich darauf. Und sie ist gespannt. Denn der Bau – die Wohnungen – und die ganze Idee sind ja erst mal nur wie eine Plattform, sagt sie. „Was die Bewohner dann daraus machen, darauf kommt es an. Die Menschen füllen das Ganze ja erst mit Leben!“

Kontakt Bei Fragen ist Viktoria Glas erreichbar unter viktoria.glas@gmx.de oder per Telefon unter 08237/1776.