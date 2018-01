2018-01-10 11:00:00.0

Kochkurs Gemüse ist mein Fleisch

Männer ab 55 Jahren kochen gemeinsam vegetarische Gerichte. Warum der Kurs vom Amt für Ernährung mit großem Erfolg angeboten wird. Von Moritz Weiberg

Sorgfältig schneidet Gerhard Beichl die Schalotten. Dann gibt er sie gemeinsam mit dem anderen Gemüse in den Topf. Er bereitet eine Minestrone zu. Der Rentner nimmt an dem Kurs „Kochen für Männer ab 55“ teil.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg den Kurs. Die Männer sind zwischen 55 und 79 Jahren alt, ihre Motive, das Kochen zu lernen, sind unterschiedlich. „Ich bin Witwer, allmählich muss ich mich selbst versorgen“, erzählt Gerhard Krumm. Das ist sein erster Kochkurs. Der Hauswirtschaftsleiter Michael Pötschke führt durch den Abend. Für ihn ist wichtig, dass „man sofort etwas mitnehmen kann“: „Die Teilnehmer sind danach in der Lage, gesunde Lebensmittel selber herzustellen.“ Gerhard Beichl, Stefan Herzog und Peter Mair sind heute für die vegetarische Minestrone eingeteilt. Die anderen Männer kochen Chili con Carne, eine Sauerkraut-Lasagne und eine Paprika-Weißkrautpfanne mit Kichererbsen.

Nachdem Georg Beichl die Schalotten geschnitten hat, kommen die Karotten dazu. Dabei gibt ihm der Koch Michael Pötschke einen wichtigen Tipp: „Immer zuerst das harte Gemüse in den Topf geben.“ Denn was unter der Erde wächst, braucht länger, so Pötschke. In Georg Beichls Minestrone-Team sind auch Peter Mair und Stefan Herzog. Herzog bearbeitet gerade die Petersilie. Erst wäscht er sie und will sie schneiden – doch Michael Pötschke schreitet ein: „Die Petersilie erst trocknen, dann geht’s besser.“ Genau wegen dieser Tipps ist Stefan Herzog heute hier: „Man lernt Tricks, die nicht mal die eigene Frau kennt. Da kann man zuhause mit prahlen“, erzählt der gebürtige Kölner lachend.

Neben dem Kochen kommt der Spaß nicht zu kurz. Dem dritten Minestrone-Koch Peter Mair ist das wichtig: „Kochen muss Spaß machen“, sagt er, während er die Tomaten klein hackt. Der 64-Jährige ist in Rente, er besucht heute seinen ersten Kochkurs. „Zu Hause koche ich auch schon ein bisschen, aber ich habe immer vorgehabt, es richtig zu lernen.“ Peter Mair gibt die Tomaten zum anderen Gemüse in den Topf. Nachdem alle Zutaten im Topf sind, probiert Gerhard Beichl die Suppe. Er schaut skeptisch: „Da sind mir noch zu wenige Gewürze drin“, stellt der Hobbykoch fest. Dann nimmt er den Thymian und gibt einen beherzten Schuss in die Suppe. „Jetzt ist’s besser.“ Er schaltet die Herdplatte aus und lässt die Suppe ziehen. Die freie Zeit nutzt Stefan Herzog und holt sein Handy aus der Tasche. Er macht ein Foto vom Essen. „Ein Neidfoto für Zuhause.“

Währenddessen steht Norbert Mair entspannt am Herd und rührt das Chili um. Er hat schon mehrere Kochkurse hinter sich. „Man lernt immer unterschiedliche Gerichte, da ist es mit einem Besuch noch nicht getan,“ sagt er. Anstatt dem Hackfleisch verwendet er Bulgur. Zu Beginn beäugt Mair die orientalische Weizengrütze skeptisch. Doch als sie auf dem Tisch steht, sind alle Zweifel weg. „Schmeckt super“, sagt er.

Auch Charly Brandlhuber ist begeistert vom Chili. Wie von allen Speisen. „Es war rundherum gut. Man lernt, mit dem Kochen lockerer umzugehen.“ Gerhard Beichl ist überzeugt: „Es schmeckt super. Und ich habe nicht mal das Fleisch vermisst.“