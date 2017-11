2017-11-01 20:54:00.0

Polizei Geparkte Autos in Aichach beschädigt?

Der Polizei wird in der Nacht auf Allerheiligen gemeldet, dass Jugendliche auf Fahrzeuge einschlagen. Die Jugendlichen werden gefunden - aber keine beschädigten Wagen.

Eine Gruppe Jugendliche soll am Mittwoch (Allerheiligen) gegen 4.50 Uhr in Aichach Autos beschädigt haben. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr mitgeteilt, dass Jugendliche im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße auf dort abgestellte Fahrzeuge einschlagen. Vor Ort wurde die Gruppe angetroffen und der „Rädelsführer“, so die Polizei, einer Kontrolle unterzogen. Im näheren Umfeld fand die Funkstreife allerdings keine beschädigten Fahrzeuge.

Sollten dennoch in dem Bereich abgestellte Autos beschädigt worden sein, sollten sich die Geschädigten bei der Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 melden. (bac)