Historie Geschichtsstammtisch: Bauern essen im eigenen „Verschlag“

Die bald 102-jährige Anna Habersetzer hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Ihr Enkel Peter Tremmel erzählt daraus beim Aichacher Heimatverein.

Unter dem Titel „Leben durch ein Jahrhundert“ berichtete beim Geschichtsstammtisch des Heimatvereins Aichach im Gasthof Specht Peter Tremmel aus Aichach über das Leben seiner Großmutter Anna Habersetzer. Diese wird in wenigen Tagen 102 Jahre alt. Ihre Lebenserinnerungen hat sie aufgeschrieben, sie sind in einem Buch gedruckt und somit für die Nachwelt hinterlassen. Dies sei auch eine Anregung für andere, so der Referent, die eigenen Lebenswege aufzuschreiben und sie somit für die Familiengeschichte, aber auch für die Heimatgeschichte zu erhalten.

Das Leben der Erzählerin war schon von Anfang an beeinflusst durch die große Politik. Wenige Monate nach der Heirat ihrer Eltern musste ihr Vater in den Ersten Weltkrieg ziehen, geriet in Frankreich in Gefangenschaft und kam erst 1920 wieder zu Hause an. Seine Tochter, inzwischen fünf Jahre alt geworden, hatte Angst vor ihm, weil er einen schwarzen Vollbart trug und sie ihn vorher nie gesehen hatte. In ihrer Kindheit habe es keine Spielsachen gegeben, schreibt die Erzählerin. Da habe man irgendeinen Gegenstand genommen und in der eigenen Fantasie daraus Spielsachen gemacht.

Weiter berichtet Anna Habersetzer in ihren Aufzeichnungen über früher noch ausgeübte Bräuche auf dem Land. So sei genau festgelegt gewesen, wie lang man bei einem Trauerfall schwarze Kleider tragen musste. Dies unterschied sich je nach Verwandtschaftsgrad zum Verstorbenen. So wurden noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beim Tod der Eltern schwarze Kleider ein Jahr und vier Wochen getragen, beim Tod von Geschwistern und Schwiegereltern ein halbes Jahr, bei Cousinen sechs Wochen und bei verstorbenen Nachbarn wurde vier Wochen „halb schwarz gegangen.“ Um Allerseelen sei man acht Tage abends nicht aus dem Haus gegangen. Es habe geheißen, der Seelengeist gehe um.

Vom eigenen Brotbacken auf dem Hof berichtet die Erzählerin in ihren Aufzeichnungen genauso wie vom früheren Waschen auf dem Waschtisch, der im Sommer im Freien und im Winter im Kuhstall stand. Dort war es warm. Auf einem Bauernhof habe es eine genau geregelte Hierarchie gegeben zwischen den Dienstboten Oberknecht, Unterknecht und Roßbub sowie Oberdirn, Mitteldirn und Hausmädchen. Über diesen stand natürlich der Bauer, der nicht nur beim Essen zeigte, wer Herr im Haus war. So seien die meisten Bauernstuben auf den großen Höfen früher durch eine Holzwand geteilt gewesen. Hinter der Holzwand, im „Verschlag“, hielt sich die Bauersfamilie mit ihren Kindern auf. Hier nahm die Bauersfamilie auch das Essen ein, wobei der Bauer auch ein besseres Essen bekam als die übrigen Haus- und Hofbewohner, während im anderen Wohnraum am großen Tisch das Personal sein Essen einnahm.

Umfangreiche Erzählungen über ihr Leben und das Leben auf dem Land im zwanzigsten Jahrhundert, über Arbeitsabläufe, Krieg (Bombardierung von Augsburg) und Heiraten (mit Krauttanz und dem „Nusser“, der Nüsse verkaufte) und Alltag sind von Anna Habersetzer aufgeschrieben worden. Sie berichtete über eine Zeit, die noch nicht so lange zurückliegt, deren Inhalte doch wie aus einer anderen Welt klingen. (AN)