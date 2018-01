2018-01-19 13:38:00.0

Fachoberschule Gesundheit in Friedberg, Bio und Agrar in Scheyern

Zwei neue Ausbildungsrichtungen in der Region bereiten ab Herbst auf Studiengänge und Berufe vor.

Die Fachoberschulen (FOS) in der Region bieten ab Herbst neue Ausbildungsrichtungen an. In Friedberg können Jugendliche ab September neben Technik, Wirtschaft und Sozialwesen jetzt auch den Zweig Gesundheit wählen und in Scheyern (Kreis Pfaffenhofen) kommt der Schwerpunkt Agrarwirtschaft, Biotechnologie und Umwelttechnologie (ABU) neu hinzu. Nächste Woche finden dazu an beiden Schulen Infoabende statt. Die Einschreibung beginnt dann Ende Februar.

FOS/BOS Friedberg Mit zwei Kliniken und einer Reihe von Fachschulen verfügt der Landkreis Aichach-Friedberg bereits über Infrastruktur im Gesundheitsbereich. Mit der Mittleren Reife können Schüler über FOS und Berufsoberschule (BOS) zum Logopäden werden oder sogar ein Medizinstudium anstreben. Die Ausbildungsrichtung Gesundheit gibt es in der gesamten Region Augsburg nur in Friedberg und bereitet auf Studiengänge der Fachhochschulen vor, etwa in den Fächern Ökotrophologie, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaften, Gesundheitsmanagement, Pflegepädagogik, Physiotherapie, Logopädie. Der Abschluss der 13. Klasse der FOS oder der BOS ohne zweite Fremdsprache berechtigt gegenwärtig mit der fachgebundenen Hochschulreife zu Universitätsstudiengängen wie Gesundheitswissenschaften, Ökotrophologie, Medizin, Pharmazie. Wer mit einer zweiten Fremdsprache die 13. Klasse abschließt, erwirbt die allgemeine Hochschulreife, mit der einem alle Studiengänge an Fachhochschule und Universität offen stehen.

Zusätzlich zum allgemeinbildenden Unterricht, mit Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik, der in allen Ausbildungsrichtungen der Fachoberschule gleich ist, bietet dieser neue Zweig im Kern die Fächer „Gesundheitswissenschaften“ und „Interaktion und Kommunikation“. Hinzu kommen Biologie, Chemie und Rechtslehre/Wirtschaftslehre. In der elften Klasse ist für die Fachoberschüler im regelmäßigen Wechsel mit dem Unterricht ein ca. 20-wöchiges Praktikum zu absolvieren. In der Ausbildungsrichtung Gesundheit wird dieses zum Beispiel in Kliniken, Pflegeheimen oder ambulanten Praxen absolviert. Damit die Ausbildungsrichtung „Gesundheit“ in Friedberg im September 2018 starten kann, müssen mindestens zwei Klassen in der FOS 11 zustande kommen. Dazu sind laut Schulleiter Wolfgang Wiedemann etwa 50 bis 60 Schülerinnen und Schüler notwendig. Die Berufsoberschule könnte dann ohne weitere Hürde folgen.

FOS/BOS Scheyern Die FOS Scheyern führt für das nächste Schuljahr eine Probeeinschreibung für die Ausbildungsrichtung Agrarwirtschaft, Biotechnologie und Umwelttechnologie durch. Diesen Zweig gibt es in der Region derzeit in Neusäß (Kreis Augsburg), im nordwestlichen Oberbayern dagegen nicht. Neben den verpflichtenden Prüfungsfächern kommt hier Biologie als viertes Prüfungsfach hinzu. Außerdem gehören die Fächer Chemie, Physik und Technologie zum Profil. Die Berufliche Oberschule Scheyern arbeitete mit der regionalen Wirtschaft sowie der IHK zusammen, um möglichst flächendeckend einschlägige Praktikumsstellen anbieten zu können, heißt es in einer Mitteilung. Die künftigen Schüler könnten aber auch selbst Kontakt zu Firmen in ihrem Heimatlandkreis aufnehmen. Die Auswahl der Betriebe erstreckt sich von chemischen, medizinischen oder biotechnologischen Laboren, Betriebe der Lebensmittelbranche, Tierarztpraxen, über Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien bis hin zu „Arbeiten im Grünen“, wie im Gartenbau oder in Land- und Forstwirtschaft.

Weitere Infos auch zu Unterbringungsmöglichkeiten bei den Veranstaltungen. Info-Videos gibt es auf der Homepage der Schule: www.fos-bos-scheyern.de. Wer sich für den neuen Zweig interessiert, kann sich direkt an die Berufliche Oberschule Scheyern wenden (Telefon 08441/89090; E-Mail: sekretariat@fos-bos-scheyern.de),

Info/Einschreibung Friedberg An den beiden Infoabenden der FOS/BOS im Januar gibt es Details zur neuen Ausbildungsrichtung und zur Einschreibung: Dienstag, 23. Januar, 18.30 Uhr; Mittwoch, 24. Januar, 18.30 Uhr; Einschreibung für FOS und BOS vom 26. Februar bis 9. März.

Info/Einschreibung Scheyern Info-Abend: Montag, 22. Januar, 19 Uhr; Tag der offenen Schule am Samstag, 24. Februar, 10 bis 13 Uhr; Einschreibung: 26. Februar bis 9. März (Mo. bis Fr. 8 – 16 Uhr, Do. bis 19 Uhr)