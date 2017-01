2017-01-29 12:30:00.0

Bildung Gesundheit und Nähen liegen im Trend

Das Frühlingssemester beginnt bei der Volkshochschule Aichach-Friedberg. Welche Kurse ganz schnell ausgebucht waren und wo noch einige Plätze frei sind.

Offiziell beginnt das Semester der Volkshochschule (Vhs) Aichach-Friedberg am Freitag, 3. Februar. Die Anmeldungen für die Kurse im Frühjahrssemester werden schon seit einigen Tagen entgegengenommen. Jetzt ist Halbzeit. Und etwa 6000 Teilnehmer haben sich schon für einen Kurs entschieden. Dabei fällt auf, dass das Thema Gesundheit noch immer – wie in den Jahren zuvor – am meisten Interessenten hat. Zum einen achten die Teilnehmer darauf, präventiv etwas für ihre Gesundheit zu tun, zum anderen nehmen sie aber auch Angebote in Anspruch, die nach einer Krankheit über Beschwerdenlinderung oder über Methoden, wie damit umgegangen werden kann, informieren.

Das Angebot für Wagemutige, „Aerial Flow Yoga“, stößt ebenfalls auf großes Interesse. Besichtigungen und Führungen werden wieder gut nachgefragt. Dazu gehört die seit Jahren sehr schnell ausgebuchte Schlossführung in Affing. Die Warteliste ist bereits so voll, dass keine weiteren Anmeldungen mehr entgegengenommen werden. Die Fahrten nach München – sei es in die Philharmonie, den Bayerischen Landtag oder in die Fernsehsendungen des Bayerischen Rundfunks – sind ebenfalls gut gebucht, hier gibt es aber noch freie Plätze.

ANZEIGE

Bürger sollen diskutieren

Aber auch die heimischen Besichtigungen, wie beispielsweise das Windkraftprojekt Blumenthal, erfreuen sich großer Beliebtheit. In der Rubrik Kultur und Gestalten ist das Nähen der Bestseller. Die beiden Kurstermine zu „Raffinerte Kinderkleidung selbst genäht“ sind bereits ausgebucht. Generell kümmert sich die Volkshochschule in solchen Fällen um Zusatztermine. Es lohnt sich also, nach weiteren Terminen persönlich bei der Volkshochschule nachzufragen.

Auf einige Angebote will die Volkshochschule noch einmal aufmerksam machen: (auch als zentrale Veranstaltungen auf den ersten Seiten der Eule zu finden) „Was mich an der Politik wütend macht …“, „Migration und Integration gestern und heute“ mit Aichachs Stadtarchivar Christoph Lang und „Rassismus im Spiegel von Gospel, Blues und Jazz“. Gerade in Bezug auf die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auf der Welt möchte die Volkshochschule Stellung beziehen und mit Bildungs- und Diskussionsangeboten eine Plattform für alle Bürger bieten, sich vielseitig zu informieren. Daher sind die Angebote entweder kostenlos oder nur mit einem geringen Unkostenbeitrag versehen. Die Volkshochschulen unterstützen Bildung, Entwicklung und Integration aller Menschen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Der wichtigste Schritt jedoch ist, dass sich die Bürger selbst auf verschiedenen Kanälen informieren.

Vhs ist offen für Vorschläge

Die Volkshochschule ist stolz auf die Rubrik Studium Generale. Hervorzuheben sind dieses Semester das Angebot zu bayerischer Geschichte und der Vortrag über Martin Luther. Damit die Termine stattfinden können, bittet die Volkshochschule um frühzeitige Anmeldung. Eine Woche vor Kursbeginn wird entschieden, ob die Veranstaltung stattfinden kann oder abgesagt werden muss. Das Studium Generale ist für die Bildungsarbeit der Volkshochschulen in ganz Deutschland ein wichtiger Bestandteil der Allgemeinbildung.

Wenn es Vorschläge für Kurse oder Vorträge gibt, ist die Volkshochschule offen, ein passendes Konzept zu erarbeiten. Kontaktaufnahme ist gewünscht.

Der Bereich Sprachen wirbt noch kräftig um Zuwachs. Es sind in allen Sprachen und in allen Sprachniveaus Plätze frei. Die Haupteinschreibung läuft noch bis Freitag, 3. Februar. Spezielle inhaltliche oder organisatorische Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen gerne während der erweiterten Öffnungszeiten montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr.

Für später beginnende Kurse können Anmeldungen weiterhin bis sieben Tage vor Kursbeginn vorgenommen werden. (AN)

Die Vhs-Geschäftsstelle ist für Anmeldungen erreichbar übers Internet unter www.vhs-aichach-friedberg.de, per Telefon unter der Nummer 08251/8737-0, Fax 08251/8737-16 oder per Post an Steubstraße 3 in 86551 Aichach.