2017-07-18 17:31:00.0

Thierhaupten-Neukirchen Getreidefeld steht in hellen Flammen

60 Feuerwehrleute mussten am Montagabend löschen

Es ist strohtrocken und dementsprechend hoch ist die Gefahr von Bränden in Feld, Wald und Flur. Das bekam am Montagabend auch ein Bauer zu spüren, als rund zwei Hektar eines Getreidefeldes in hellen Flammen standen.

Nach Angaben der Polizei in Gersthofen hat sich folgendes abgespielt: Am Montag gegen 17.50 Uhr kam die Mitteilung über ein brennendes Feld im Bereich Neukirchen. Bei Eintreffen der Polizeistreife standen etwa 20000 Quadratemter eines schon teilweise abgedroschenen Getreidefeldes in Flammen.

Laut dem Geschädigten tropfte aus dem Lager des Mähdreschers heißes Fett auf das Feld, wodurch dieses entzündet wurde. Es waren insgesamt 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Thierhaupten, Neukirchen, Baar, Waltershofen, Bach und Pichl eingesetzt um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.