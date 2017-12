2017-12-02 11:30:00.0

Sitzung Gewerbegrundstücke sind gefragt

Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land freut sich über Bauvorhaben auf dem Areal Acht/300 an der Bundesstraße zwischen Dasing und Aichach. Von Katja Röderer

Grundstücke im Gewerbegebiet Acht/300 sind ausgesprochen gefragt. Zu diesem Fazit ist der Zweckverband Interkommunaler Gewerbepark im Wittelsbacher Land jetzt bei seiner Sitzung gekommen. Ende 2016 waren vielversprechende Grundstücksanfragen eingegangen, die zu Beginn des Jahres 2017 schon zu einem Abschluss führten. Der Gewerbepark an der B300 in der Nähe der Dasinger Autobahnauffahrt zur A8 wächst.

Bauvorhaben besprochen Auch in der jetzigen Sitzung musste der Zweckverband wieder über den Neubau einer Gewerbehalle in der Carl-von-Linde-Straße auf der Gemarkung Laimering entscheiden. Sie soll 62 Meter lang und 27 Meter breit werden und eine Wandhöhe von knapp 8,60 Meter erhalten. Mit der Gebäudehöhe, die auf Teilen der Halle noch durch eine emporragende Glashaube erhöht wird, liegt der Planer knapp über der im Bebauungsplan festgesetzen Höhe, einer Befreiung von dieser vorgeschriebenen Bauhöhe stimmte der Zweckverband aber zu. Gleiches gilt für die Gebäudelänge. In die Halle soll einmal ein Schweißbetrieb einziehen. Seit der vergangenen Sitzung des Zweckverbandes im Juli hatte die Verwaltung noch zwei weitere Bauvorhaben bearbeitet: Zum einen den Neubau einer Werkstatt mit Büros und Parkplätzen gleich nebenan in der Carl-von-Linde-Straße 8 und den Bauantrag für einen Neubau eines Logistikdepots mit Verwaltung, Logistikhalle, Parkpalette und Garagen und Hofanlage auf Gallenbacher Gemarkung in der Carl-von-Linde-Straße. Hier ging es unter anderem auch um die Tektur für einen Lärmschutzwall an der Ostseite. Weiterhin war ein Logistikdepot mit Werkhalle, Büro und Parkplätzen Thema.

Gebühren neu berechnet Um auch in Zukunft kostendeckend im Bereich Wasser und Schmutzwasser arbeiten zu können, werden die Gebühren alle vier Jahre neu kalkuliert, wie der Leiter der Finanzverwaltung Wilhelm Rottenkolber erklärte. Dabei wurden die Wassergebühren erhöht von bisher 0,72 Euro pro Kubikmeter auf 0,94 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühren für Schmutzwasser sind von 3,09 Euro pro Kubikmeter auf 5,58 Euro pro Kubikmeter gestiegen. Wilhelm Rottenkolber begründete diesen Preisanstieg mit vergleichsweise hohen Aufwendungen für wenige Anschlussnehmer. „Kostenentlastend“ wirkt sich laut Rottenkolber eine Gebührensenkung beim Niederschlagswasser aus: Mussten die angeschlossenen Firmen bisher 0,54 Euro pro Quadratmeter aufbringen, sind es jetzt nur noch 0,13 Euro.

Straßenbau und Unterhalt Der Zweckverband hat die Aufgabe, erschließungsanlagen, also auch Straßen zu bauen und ihre Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Die Gemeinde Dasing übernimmt den Winterdienst, wofür sie auch Geld bekommt, und die Stadt Aichach übernimmt die Pflege der Grünstreifen. Für Widmung und Führung der Bestandsverzeichnisse bleiben aber die jeweiligen Kommunen Dasing und Aichach zuständig. Zuschüsse für den Unterhalt der Straßen erhalten ebenfalls die Kommunen, der Zweckverband bekommt nach dem so genannten Finanzausgleichsgesetz kein Geld für den Straßenerhalt. Derzeit belaufen sich diese Zuschüsse auf 1200 Euro pro Kilometer.

Jahresabschluss bewilligt Die Verbandsversammlung hat den Jahresabschluss 2016 besprochen und nach örtlicher Prüfung einvernehmlich zur Kenntnis genommen.