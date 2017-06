2017-06-22 05:28:00.0

Aichach-Friedberg Giftige Raupen siedeln sich allmählich im Landkreis an

Eichenprozessionsspinner wandern ins nördliche Wittelsbacher Land ein. Warum Allergiker aufpassen müssen und die Kreisfachberaterin dennoch gelassen bleibt. Von Nicole Simüller

Die Nachrichten klingen zunächst besorgniserregend: Der Eichenprozessionsspinner ist im Nachbarlandkreis Augsburg auf dem Vormarsch und wandert im nordwestlichen Teil des Wittelsbacher Landes allmählich über die Landkreisgrenze. Die Insekten sind berüchtigt für die allergischen Reaktionen und Atemwegsprobleme, die die giftigen Härchen der Raupen auslösen können.

Der Markt Pöttmes hat schnell reagiert. Hier sind nach Angaben der Gemeinde rund zwei Dutzend Eichen befallen. An Stellen, wo Menschen zu Schaden kommen könnten wie zum Beispiel am Kinderhort, hat eine Firma die Bäume behandelt. Die betroffenen Bereiche wurden abgesperrt. Im Nachbarlandkreis Augsburg tritt das Insekt seit 2014 verstärkt auf. In Aichach-Friedberg ist es noch neu. Manuela Riepold, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, spricht von einem natürlichen Prozess und betont: „Das ist nichts Schlimmes.“

Wo Menschen sich aufhalten, müssen die Raupen bekämpft werden

In Bereichen, wo sich Menschen aufhalten, müsse sicherlich etwas gegen die Eichenprozessionsspinner unternommen werden. Der Natur fügten die Tierchen jedoch keinen nachhaltigen Schaden zu. Sie fräßen zwar die Eichen kahl, doch diese treiben danach neu aus. „Die Pflanzen regenerieren sich ganz gut“, sagt Riepold.

Was den wirtschaftlichen Schaden angeht, sei die Situation nicht annähernd vergleichbar mit dem asiatischen Laubholzbockkäfer, der fast alle einheimischen Laubhölzer gefährdet und befallene Bäume wie zum Beispiel in Teilen des Landkreises München zum Absterben bringen kann. Funde des asiatischen Laubholzbockkäfers sind meldepflichtig – im Gegensatz zum Eichenprozessionsspinner. Deshalb ist sich die Kreisfachberaterin „ziemlich sicher“, dass dieser auch schon an anderen als den bisher bekannten Stellen im Landkreis unterwegs ist.

Laut Rolf Banholzer, der als Revierförster für die Kommunen Affing, Aindling, Petersdorf, Rehling und Todtenweis zuständig ist, gibt es auch im Grenzbereich von Todtenweis und Thierhaupten erste befallene Bäume. Einer Karte der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft zufolge, die allerdings auf Daten von 2015 beruht, sind in Bayern nur noch die südlichsten Bereiche und einige Regionen im Osten nicht von Eichenprozessionsspinnern befallen.

Förster: Verbreitung der Tiere ist Folge des Klimawandels

Ab 1995 nahm die Verbreitung des früher seltenen Schmetterlings vor allem in Franken stark zu. „Mittlerweile ist er flächendeckend verbreitet“, sagt Banholzer. Ähnlich wie der Borkenkäfer vermehre sich der Eichenprozessionsspinner bei für ihn günstigem Wetterverhältnissen massenhaft, dann breche die Population wieder zusammen. Banholzer ist überzeugt: „Das ist auch eine Auswirkung der Klimaveränderung.“

Wie der Name nahelegt, befallen Eichenprozessionsspinner ausschließlich Eichen, die im Wittelsbacher Land allerdings eine eher unbedeutende Baumart sind. Weniger als fünf Prozent der hiesigen Bäume sind nach Einschätzung Banholzers Eichen. Noch – denn sie gelten unter Forstleuten als klimatolerant und werden deshalb zunehmend gerne angepflanzt.

Ähnlich natürlich wie die Verbreitung des Eichenprozessionsspinners ist in den Augen von Kreisfachberaterin Manuela Riepold übrigens auch die Gespinstmotte, wegen der derzeit viele Anrufer bei ihr nachfragen. „Sie spinnt alles ein und frisst alles weg, ist aber überhaupt nicht gefährlich“, betont Riepold. Das sehe zwar schlimm aus, gibt sie zu. Doch die Pflanzen trieben danach wieder aus.

