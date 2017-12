2017-12-05 09:05:00.0

Veranstaltung Glanz, Glump und viel Selbstgemachtes

Der Adventszauber lockt viele Besucher aufs Schloss Blumenthal. Dort zeigen viele Kunsthandwerker ihr Können. Bei vielen dürfen die Gäste selbst Hand anlegen. Von Manfred Zeiselmair

Die Weihnachtsfotografin Katja Lichtwaldt aus Klingen in Aktion. Dabei entstand wohl so manche Aufnahme als Geschenk für Oma und Opa.

Entschleunigen, den Alltag vergessen und die stade Zeit erleben. Beim Adventszauber auf Schloss Blumenthal stand am Wochenende nicht der Kommerz, sondern die vorweihnachtliche Stimmung im Vordergrund. Obwohl es – ganz nebenbei – einiges zu bestaunen und natürlich auch zu erwerben gab. Viele junge Familien mit Kindern sind an den beiden Tagen unterwegs. Die Blumenthaler Gemeinschaft hat das Schlossgelände festlich geschmückt und in weihnachtliches Licht getaucht.

Neben Flohmarkt-Kuriositäten bei „Glanz und Glump“ im Blauen Haus und feinen Schmuckarbeiten in der Galerie wird in der Naturwerkstatt Adventliches aus Naturmaterialien, auch zum Selbermachen, angeboten. In der Jurte und im großen Gewölbe wird das Kunsthandwerk hautnah zum Erlebnis. Selbstgemachtes und der Kontakt zum Handwerker stehen dabei im Vordergrund. Bei den Schnitz- und Drechselvorführungen geben die Künstler sogar kleine Geheimnisse preis. Und bei so manchem Gespräch an den Ständen entstehen Geschenkideen – vielleicht auch mal für einen selbst.

Im Freiraum-Obergeschoss ist der kleine Korbinian ganz konzentriert bei der Sache. Zusammen mit anderen Kindern dreht er beim Kerzenziehen geduldig seine Runden. Immer wieder taucht der Fünfjährige seinen Docht in das heiße Bienenwachs, bis die Kerze endlich die richtige Größe erreicht hat. Laut Korbinian waren es mindestens 18 Minuten.

An einem Basteltisch filzen drei Mädchen lustige Christbäume, an einem anderen verschönern die Kleinen mit Pinsel und Wasserfarben Kerzenständer aus Holz, an zwei weiteren wird unter Anleitung bunter Christbaumschmuck gebastelt. Die etwas Größeren lernen bei einem Schnitzkurs den Umgang mit scharfen Schnitzmessern. Und im Nebenraum können sich die Kleinen von einer Weihnachtsfotografin für ihre Eltern ablichten lassen. Begehrt ist auch die Märchenstunde im kleinen Gewölbe. Dort lauschen Kinder und Erwachsene den spannenden Adventsgeschichten von Theresia Kreppold.

Viele Besucher finden den Weg in die Kirche. Dort geben am Samstag zunächst der Blumenthal-Chor, später der begeisternde Schrobenhausener A-cappella-Chor Chorazon und am Sonntag die Aindlinger Liedertafel stimmungsvolle Weihnachtskonzerte, bei denen die Besucher im Anschluss selbst kräftig mitsingen.

Und auch die Kinder kommen in der Kirche zu Wort: Am Sonntagnachmittag spielen die Drei- bis Sechsjährigen des Aichacher Waldorf-Kindergartens „Lebensraum“ mit ihrer Erzieherin Sieglinde Sailer das Krippenspiel, von der Verkündigung des Erzengels Gabriel bis zum Aufbruch Marias und Josefs nach Bethlehem. Souverän meistern sie die zahlreichen Lieder und Texte und ernten dafür lang anhaltenden Applaus.

Bei Einbruch der Dunkelheit taucht der Blumenthaler Schlosshof in ein besonderes Licht. Schweden- und Lagerfeuer bestimmen das Bild. Aus der Jurte holt sich die kleine Lucie mit ihrer Mutter den Stockbrotteig dazu. Rund um die Lichterspirale spielen Paddys Garden traditionelle irische Volkslieder und Mitmachtänze. Viele machen es sich bei einem Chai, duftenden Heißgetränken sowie Leckereien aus dem Orient vom syrischen Koch Murad Dakkak am Lagerfeuer gemütlich.

Zum Abschluss der beiden stimmungsvollen Tage kommt der Nikolaus nach Blumenthal und rundet mit seinen Geschichten einen ganz besonderen Adventszauber ab. Ein Fest für die Sinne, ganz bewusst etwas anders als die Bratwurst- und Glühmärkte in den Städten, geht stimmungsvoll zu Ende.