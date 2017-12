2017-12-14 17:41:00.0

Aichach-Friedberg Glimpflich durchs Sturmtief

Feuerwehren beseitigen umgestürzte Bäume in den Bereichen rund um Sielenbach und Hollenbach. Nachbarlandkreise Dachau und Fürstenfeldbruck stärker vom Unwetter betroffen

Aichach-Friedberg Eine Unwetterfront ist heute Morgen über das Wittelsbacher Land hinweggefegt. Während sich die Schäden hierzulande in Grenzen gehalten haben, berichten die Nachbarn in den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Dachau und Starnberg von hunderten Polizei- und Feuerwehreinsätzen in den Morgenstunden. Tausende Menschen in Bayern hatten zudem in der Früh kurzzeitig keinen Strom.

Die Polizei Aichach bestätigt auf Anfrage mehrere umgestürzte Bäume im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Sämtliche Notrufe seien etwa zwischen 7 und 7.30 Uhr eingegangen, heißt es. Immer waren es Bäume, die auf Straßen und Wege gekippt waren. Sie lagen auf der Straße zwischen Sielenbach und dem Dasinger Ortsteil Laimering, zwischen Sielenbach und Aichach-Blumenthal, auf einem Waldweg bei Inchenhofen und zwischen den Hollenbacher Ortsteilen Schönbach und Igenhausen.

Die Freiwilligen Feuerwehren haben die Bäume wieder von den Straßen entfernt, wie der Kommandant der Sielenbacher Feuerwehr, Bernhard Bichler, erklärte. Er berichtete auf Anfrage unserer Zeitung, er habe erfahren, dass die Aufräumarbeiten reibungslos verlaufen waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand im Sturmtief und Sachschäden seien der Polizei in Zusammenhang mit dem Unwetter bislang auch nicht gemeldet worden, hieß es.

Im Nachbarlandkreis Dachau ging der erste Notruf um 6.30 Uhr wegen einer Gefahrestelle auf der B13 bei Haimhausen ein, 14 weitere unwetterbedingte Meldungen folgten allein bei der Polizei. So schlug in Stadlham (Hilgertshausen-Tandern) ein Blitz in einen Telefonmast ein und setzte ihn in Brand. Östlich von Amperpettenbach knickte ein Strommast auf einem Feld um. Mehrere Straßen waren durch umgestürzte Bäume oder Äste blockiert. Verletzt wurde auch hier niemand und den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei als vergleichsweise gering ein. Die Beamten sicherten die Gefahrenstellen ab und lenkten vor Ort den Verkehr.

Die Polizei in Oberbayern zählte insgesamt 88 unwetterbedingte Einsätze und 83 Verkehrsunfälle zwischen 5 und 10 Uhr. Bei acht teilweise wetterbedingten Verkehrsunfällen wurden Menschen leicht verletzt. Zwischen Mammendorf und Oberschweinbach (Kreis Fürstenfeldbruck) stürzte ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Bayernwerk-Netzenergie berichtet von etwa 20000 Haushalten und Betrieben im Netzgebiet, die am Morgen ohne Strom waren. Betroffen war vor allem die Region Oberbayern.