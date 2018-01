2018-01-28 07:00:00.0

Gemeinderat Baar Große Pläne für die Schule, doch Sorgen bleiben

Das Sanierungskonzept für die Baarer Grundschule ist in Arbeit und soll der Regierung von Schwaben vorgestellt werden. Die Blaskapelle bringt eine neue Idee ins Spiel. Von Stefanie Brand

Bereits in der Dezember-Sitzung des Baarer Gemeinderats hatte die Sanierung der Baarer Grundschule auf der Agenda gestanden. Damals erklärte das Architekten-Duo Cornelia Thümmel und Kurt Hartmann den Gemeinderäten, an welchen Stellen die Kommune schrauben muss, um das Gebäude zu sanieren. Nun landete ein Antrag der Blaskapelle Baar auf dem Tisch der Räte. Sie brachte eine neue Idee ins Spiel.

Die Musiker haben keinen Probenraum, sondern üben in der Schule. Sie brachten nun einen Anbau ins Gespräch, legten wohlformulierte Argumente vor und reichten sogar eine Skizze ein. Die Idee kam an. Die Argumente sollen nun dazu dienen, die Regierung nicht nur von der Sanierung der Schule, sondern auch von dem Anbau zu überzeugen. Nur die Blaskapelle kam in den Plänen erst mal nicht mehr vor.

Bürgermeister Leonhard Kandler erinnerte daran, dass zwar das Gebäude, in dem die Schüler untergebracht sind, der Gemeinde gehöre. Die Schule selbst sei jedoch nur eine Außenstelle der Grundschule Thierhaupten (Landkreis Augsburg). Aus diesem Grund sieht er schwarz für etwaige Förderungen. Diese können durchaus für Schulen beantragt werden, erklärte Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes. Gemeinderat Josef Schmidt forderte: „Dann muss der Plan eben so sein, dass es eine Förderung gibt.“ Fesenmeir riet zu einem Vorgespräch mit der Regierung, bevor Planungskosten auflaufen. Die ersten beiden Bürgermeister der Gemeinde, Leonhard Kandler und Johanna Ruisinger, sollen dies übernehmen.

Vor allem soll es um zwei Dinge gehen: die Sanierung der Schule und der Anbau an die Schule, der eine „zeitgemäße Erweiterung“ der Schule darstelle, wie Florian Mertl formulierte. Fesenmeir war zwar wenig optimistisch. Er räumte aber ein, dass es in der Schule keinen Mehrzweckraum, keinen Werk- oder Musikraum und auch keinen klassischen Verwaltungstrakt gebe. Johanna Ruisinger ergänzte: „Auch an einem Platz für die Mittagsbetreuung mangelt es.“ Kandler mahnte zur Vorsicht: Man solle keinen schlafenden Hunde wecken.

Doch das sah Christine Winter-Bächer, die sich regelmäßig über die Schwarzmalerei in Sachen Baarer Grundschule ärgert, ganz anders: „Seit Jahrzehnten hieß es immer wieder, die Schule lebe sowieso nicht mehr lange. Jetzt haben wir 2018 und sie besteht immer noch. Wir können nicht immer sagen, dass unsere Idee sowieso nicht klappen können.“ Doch nicht nur der Rathauschef meldete Bedenken an. Auch Martin Moser warf ein, ob dieser Schuss nicht nach hinten losgehen könnte. „Hätte Thierhaupten das Recht, die Baarer Schüler zu holen, wenn es dort zu wenig Grundschüler gäbe?“, fragte er. Kandler sagte, dass das wohl über das Schulamt liefe. Möglich sei es durchaus.