2017-12-04 16:02:00.0

Adventsmarkt Großer Andrang beim Rehlinger Advent

Auf dem Rathausplatz verkauft die Dorfgemeinschaft Essen, Trinken, Bastelartikel, Socken und Liköre für den guten Zweck. Von Josef Abt

Glück mit dem Wetter haben sie schon, die Rehlinger. Auch beim 15. Rehlinger Advent waren die äußeren Bedingungen ideal. So war es nicht verwunderlich, dass der Rehlinger Rathausplatz erneut gut besucht war. Die Besucher ließen sich bei kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen und hielten den ein oder anderen Plausch unter dem Weihnachtsbaum bei der Krippe.

An den Stände gab es die unterschiedlichsten Utensilien zu kaufen. Bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) konnten sich die Besucher mit selbst gestrickten Socken und Mützen für die Wintermonate eindecken. Spielsachen und verschiedene Bastelartikel gab es beim Rehlinger Kindergarten zu erwerben, ebenso im Laden „Um die Ecke“. Auch mit viel Liebe gemachte Töpferwaren für drinnen und draußen warteten auf neue Besitzer.

ANZEIGE

Am Stand der Pfarrei wurden Kaffee, Tee und viele andere Dinge aus der Dritten Welt gekauft. Mit dem Geld werden die dortigen Bauern unterstützt. Beim Frauenbund gab es Waffeln, die Landjugend und der Schützenverein sorgten für heiße Getränke in vielen Variationen und beim Obst- und Gartenbauverein fand die Kürbissuppe reißenden Absatz. Dazu hatte der TSV deftige Würstl und Steaksemmeln im Angebot. Bei der Feuerwehr scharten sich die vielen Besucher um den heißen Topf mit der Feuerzangenbowle. Eine Reihe von Mittelchen für die Gesundheit gab es aus der Küche der Kräuter-Ursel: Früchte, Marmelade, Liköre, Balsame und Öle. Ein Stand mit Schmuckkreationen rundete das Angebot ab.

Der Rehlinger Advent wurde nach dem Vormittagsgottesdienst durch die Blaskapelle Rehling und mit einer Ansprache von Bürgermeister Alfred Rappel offiziell eröffnet. Am Nachmittag kam der Nikolaus und brachte kleine Süßigkeiten für die Kinder. Resi Schäffer hatte die Kinder zu einem Bastelkurs unter dem Titel „Serviettentechnik auf Stein“ eingeladen. Richtig voll wurde es am Nachmittag vor und nach dem Adventskonzert in der Kirche. Teilweise gab es kaum mehr ein Durchkommen. Der Weg zu den Essens- und Getränkeständen war zum Teil recht mühsam.

Das Wetter war trocken und nicht allzu kalt. Nun hofft die Dorfgemeinschaft, die vor und während des Rehlinger Advents kräftig zusammengeholfen hatte, dass am Ende ein schöner Betrag erwirtschaftet wird. Er kommt überwiegend sozialen Zwecken zugute.