2017-07-11 15:30:00.0

Jubiläum Gründungsmitglieder feiern mit

Die Tennisabteilung des TSV Kühbach besteht bereits seit 40 Jahren.

Bei tropischen Temperaturen feierte am Wochenende die Tennisabteilung des TSV Kühbach ihr 40-jähriges Bestehen. Am Samstagnachmittag fand auf den Plätzen ein Schleiferlturnier mit 17 Teilnehmern statt, danach am Abend auf der Terrasse der Tennisanlage ein kleiner Festakt, dem auch Bürgermeister Hans Lotterschmid sowie die beiden TSV-Vorsitzenden Stefan Schneider und Andreas Fischer beiwohnten.

Nach einem gemeinsamen Essen blickte der Vorsitzende der Abteilung, Josef Sagstetter, auf die 40 Jahre der Abteilung zurück. Begrüßen konnte er die Gründungsmitglieder Ralf Grimm, Roman Tyroller, Erich Oberhauser, Aladar Vogl, Jürgen Kleinhempel, Maria Kreppold, Marianne Oberreiner, Ingrid und Hans-Werner Barkofen, Helmut Suchanek, Karl-Heinz Kerscher und Federico Freiherr von Beck-Peccoz.

ANZEIGE

Im September 1976 fand im Gasthof Peterhof ein erstes Treffen für interessierte Freunde des Tennissports statt. Die Interessengemeinschaft beorderte dann in ihrer Gründungsversammlung im April 1977 Karl-Heinz Kerscher an die Spitze der neuen Abteilung des TSV Kühbach.

Nun setzte die Abteilung alles daran, eine Sportanlage zu errichten. Im April 1978 fiel hierzu der Startschuss am jetzigen Gelände an der Schrobenhausener Straße. Viel Einsatzbereitschaft und persönliches Engagement aller Mitglieder waren erforderlich, um in Eigenregie in 5500 Arbeitsstunden mit nur 140000 Mark Kosten sowohl zwei Tennisplätze als auch ein Vereinsheim mit Aufenthaltsraum, Umkleideräumen und sanitären Anlagen zu schaffen.

Karl-Heinz Kerscher gab einen bunten Rückblick aus den Anfangsjahren der Abteilung, parallel dazu zeigte Hans Achter allerlei amüsante Bilder. (möd-)