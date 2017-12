2017-12-16 13:30:00.0

Weihnachten Habermann: „Ein rundes Jahr“

Bürgermeister blickt auf ereignisreiches 2017 zurück. Sein Stellvertreter zieht ebenfalls Jahresbilanz.

„In der Summe ein gutes Jahr“: So beurteilt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann das zu Ende gehende Jahr 2017. In der letzten Stadtratssitzung des Jahres am Donnerstagabend zog er eine kurze, positive Bilanz.

Er erinnerte an die Großprojekte Bahnunterführung, Hochwasserschutz und Grünzug an der Paar, die abgeschlossen wurden, und die Entscheidung, wie es in der Oberen Vorstadt weitergeht. 2018 werden mit dem Krankenhausneubau und dem Ausbau der B300 zwei weitere Großprojekt abgeschlossen. 2017 sei ein Jahr mit hervorragenden Steuereinnahmen, aber auch großen Herausforderungen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, gewesen.

Sehr konstruktiv und zukunftsorientiert sei die Stadtratsklausur in Blumenthal gewesen. „Das werden wir sicher wiederholen.“ Die Sitzungen im Stadtrat und in den Ausschüssen zeichneten sich ohnehin durch die konstruktive und zielorientierte Diskussion aus, freute sich der Bürgermeister. Von insgesamt 462 gefassten Beschlüssen sei der Großteil einstimmig gewesen. „Kurz: alles in allem ein durchaus wieder ,rundes‘ Jahr“, so das Fazit des Bürgermeisters.

Dafür dankte er den Stadträten und auch seiner Verwaltung, „die gerade heuer streckenweise personell stark gebeutelt war“. Insbesondere das Bauamt nannte er, wo zeitweise vier hochqualifizierte Stellen nicht besetzt waren (siehe nebenstehenden Bericht). Helmut Baumann, der das Bauamt derzeit kommissarisch leitet, hob er dabei besonders hervor. Dank sagte er den Amts- und Außenstellenleitern ebenso wie seinen beiden Stellvertretern Helmut Beck und Karl-Heinz Schindler „für das vertrauensvolle Miteinander“.

Er schloss mit dem Zitat „Wer aufhört zu hoffen, zu träumen und große Pläne zu schmieden, hat aufgehört zu leben.“ Dazu Habermann: „Ich darf Sie beruhigen: Große Pläne haben wir noch genügend.“

Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionsvorsitzender Helmut Beck zog ebenfalls Bilanz. Bei allen Turbulenzen könne man gemeinsam auf einen erfolgreich zurückgelegten Weg zurückblicken, sagte er. Alle wollten gemeinsam für die Stadt anpacken – auch wenn es manchmal unterschiedliche Vorstellungen gebe, sagte er mit Blick auf die Obere Vorstadt oder die Bahnhofstraße.

Auch im Namen des Dritten Bürgermeisters Karl-Heinz Schindler dankte er Habermann. Der sei auch im 21. Jahr als Bürgermeister stets energiegeladen und zeige ungewöhnlich hohem Einsatz für die Stadt. Heuer sei für ihn ein „Jahr der Ernten“ gewesen, verwies Beck auf die Bahnunterführung und den Hochwasserschutz. Beck dankte Habermann für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und überreichte Schokolade und „Schwarzwein“. Ein „ehrliches Dankeschön“ galt auch der Verwaltung.

Bei einem Essen war noch Zeit für persönliche Gespräche. (bac)