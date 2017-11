2017-11-18 07:00:00.0

Kinderbetreuung Habermann: Wir dürfen uns nicht überheben

Die Kommunen schaffen es kaum, genug Krippen und Kindergärten zu bauen. Jetzt droht eine neue Mammutaufgabe. Von Nicole Simüller

Seit vier Jahren haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz für ihre ein- bis dreijährigen Kinder. Im Wittelsbacher Land schießen seitdem neue Kinderbetreuungseinrichtungen wie Pilze aus dem Boden. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt, die Vorlaufzeit aber ist gerade bei Krippenkindern sehr kurz.

Während die Jamaika-Koalitionäre in spe von Union, FDP und Grünen schon überlegen, einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für jedes Grundschulkind einzuführen, schaffen es die Kommunen noch immer gerade so, den Bedarf bei Krippen- und Kindergartenkindern zu decken.

ANZEIGE

In Aichach beispielsweise gibt es neben den Einrichtungen von sechs weiteren Trägern mittlerweile zehn städtische Kindertagesstätten – sechs mehr als im Oktober 2010. Damals zählte die Stadt nach eigenen Angaben 648 betreute Kinder (739 Plätze). Sieben Jahre später sind es nun 815 Kinder (918 Plätze). Wobei ein Platz nicht gleichbedeutend ist mit einem Kind, da beispielsweise Kinder mit Integrationsbedarf wie drei Regelplätze gerechnet werden. Ebenfalls 2010 eröffnete die Stadt mit der „Zipfelmütz“ ihre erste Krippe. Gestern weihte sie ihre dritte ein. Weil für einen Neubau die Zeit nicht gereicht hätte, wurden kurzfristig Räume angemietet.

Dabei ist der Platz nicht mal die größte Herausforderung, bevor eine Kita in Betrieb geht. Hauptamtsleiterin Aurelija Igel sagt: „Das größte Problem ist, das Personal herzubekommen.“ Und das bei immer kürzeren Vorlaufzeiten. Früher blieben den Kommunen von der Geburt eines Kindes bis zu seinem ersten Tag im Kindergarten mindestens drei Jahre Zeit. Jetzt bringen Eltern ihre Kinder zum Teil schon ab einem Alter von etwa einem Jahr in die Krippe. Der Bedarf an Plätzen kann sich somit innerhalb weniger Monate gravierend verändern. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sagt denn auch: „Unser Problem ist die Planungsunsicherheit.“

Um dem zu begegnen, hat Aichach vor einem Jahr als erste Kommune im Landkreis das Internet-Portal „Little Bird“ freigeschaltet. Eltern können sich hier über alle Einrichtungen und die verfügbaren Plätze informieren und ihre Kinder anmelden. Das Angebot wird laut Igel gut genutzt und verschafft der Stadt zumindest etwas größere Planungssicherheit.

Der Bürgermeister stellt angesichts der drei städtischen Krippen und sieben Kindergärten klar: „Es gehört dazu, als kinderfreundliche Kommune ein möglichst breit gefächertes Angebot zu haben.“ Aber ihn ärgert, „dass wir auf den Betriebskosten sitzen bleiben“. Im Sommer hatte er im Finanzausschuss gesagt: „Wir marschieren auf drei Millionen Euro Unterdeckung für die Kinderbetreuung zu.“ Inzwischen geht er davon aus, dass es bereits über drei Millionen sind.

Nicht nur wegen der steigenden Zahl an Einrichtungen, sondern auch wegen der immer höheren Betreuungsschlüssel. „Dabei kriege ich das Personal für den Normalbetrieb kaum mehr her“, kritisiert Habermann. In einer Sondersitzung des Stadtrats vor einem Jahr hatte das Institut für Sozialplanung das Ergebnis einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Bedarfserhebung vorgestellt. Demnach besucht fast jedes Kind den Kindergarten – manches kürzer, manches länger; rund 17 Prozent der unter Dreijährigen gehen in die Krippe. Die Prognose des Instituts: Die Betreuungsquoten werden steigen. Der Hauptamtsleiterin ist klar: Auch die dritte Krippe wird den Bedarf nicht dauerhaft decken. Es gibt bereits Pläne, das Pfarrhaus in Ecknach zur Kita umzubauen. Igel zufolge laufen die Verhandlungen.

Währenddessen ist in Berlin ein Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Grundschüler im Gespräch. Der Aichacher Rathauschef verfolgt die Koalitionsgespräche mit Sorge: Wenn die Ganztagsbetreuung komme, sei weiteres Betreuungspersonal erforderlich und fast sämtliche Schulen müssten umgebaut werden. „Man muss schon aufpassen, dass wir uns nicht überheben“, so Habermann.

Der Bürgermeister macht aus seinem Ärger keinen Hehl: Beschlossen sei so etwas schnell. „Ich würde mir wünschen, dass die handelnden Personen mit denen reden, die’s betrifft.“ Und dann fügt er noch hinzu: „Wenn Sie nur hinterherlaufen mit hängender Zunge – das macht keinen Spaß.“

Kinderbetreuung in Aichach

Kinderkrippe

Zipfelmütz (Holzgartenstraße)

Pusteblume (Holzgartenstraße)

Sonnenschein (Oberbernbacher Weg)

Kindergärten

Holzgarten (Holzgartenstraße)

Julius (Juliusplatz)

Abenteuerland (Oskar-von-Miller-Straße)

Kunterbunt (Schulstraße)

St. Peter und Paul (Ecknach)

Zeller Rasselbande (Griesbeckerzell)

Löwenzahn (Klingen)

St. Johannes (Oberbernbach)

Unterschneitbacher Landzwerge

Kindertagesstätte der JVA

Lebensraum (Prieferstraße)

Integrativer Kindergarten (St.-Elisabeth-Straße)

Waldkindergarten Aichhörnchenkobel (Blumenthal)

Kinderhort

Mariä Himmelfahrt (Schulstraße)