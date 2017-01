2017-01-26 11:15:00.0

Prozess Händlerin wegen Betrugs verurteilt

Eine Frau aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg bezahlte über ein Jahr lang ihre Lieferungen nicht. Gestern stand sie deshalb vor dem Amtsgericht. Von Gerlinde Drexler

Die klassische Betrügerin sah Amtsrichter Walter Hell in der 66-jährigen Angeklagten nicht. Wegen Betrugs verurteilte er sie gestern trotzdem. Die Händlerin aus dem nördlichen Landkreis hatte offene Rechnungen eines Lieferanten in Höhe von insgesamt knapp 1000 Euro gut ein Jahr lang nicht bezahlt. Weil sie unter anderem Sozialabgaben und Steuern nicht in voller Höhe bezahlt hatte, war ihr vom Landratsamt Anfang 2016 das Betreiben eines Geschäftes untersagt worden. Inzwischen hat sie es auf ihren Sohn überschrieben.

Wirtschaftlich ist die Angeklagte offenbar nicht auf Rosen gebettet. Vor gut zehn Jahren gab es bereits ein Insolvenzverfahren. Ausgelöst worden sei es, weil eine Mitarbeiterin im Betrieb rund 100000 Euro unterschlagen habe, führte die Angeklagte aus. Die Schulden, die die 66-Jährige seitdem bei den Gläubigern hat, zahlt sie laut ihrer Aussage noch immer zurück.

Sie flüchtet sich in Ausreden

Der Großhändler, bei dem sie seit einigen Jahren ihre Waren bestellt, berichtete vor Gericht von immer wieder auftretenden finanziellen Engpässen. Aus dem Jahr 2013 standen noch 700 Euro bei ihm aus, weshalb er eine Zeit lang sogar die Auslieferung eingestellt habe. Sein Fahrer sei bei der Angeklagten auf seinen Touren nur vorbeigekommen, um die offene Summe in Raten abzuholen, sagte der Geschäftsführer.

Danach lieferte er wieder normal aus und auch mit der Bezahlung klappte es einige Zeit. Bis es wieder schleppend wurde und die Angeklagte schließlich Ende 2014 vier Rechnungen gar nicht mehr bezahlte. Davor hatte sie dem Großhändler eine Einzugsermächtigung gegeben, weil sie künftig alles über die Bank abwickeln und nicht mehr bar zahlen wollte. Das Konto war offenbar nicht gedeckt. Denn kaum war der Betrag beim Großhändler eingegangen, buchte die Bank ihn auch schon wieder zurück.

Daraufhin beauftragte der Geschäftsführer eine Anwältin mit dem Eintreiben der Forderungen. Die sagte vor Gericht aus, dass sie von der Angeklagten immer wieder mit Ausreden hingehalten worden sei. Prompt reagiert hätte die 66-Jährige, als die Anwältin ihr mit einer Strafanzeige sowie einem Verfahren zur Gewerbeuntersagung gedroht hatte. Letztlich bezahlte die Angeklagte in verschiedenen Raten ihre Schulden bei dem Großhändler.

Einschlägige Vorstrafen

Das war ein Punkt, den Staatsanwalt Baptist Michale auch zu ihren Gunsten wertete. Gegen die 66-Jährige sprachen ihre teilweise einschlägigen Vorstrafen. Wobei Michale auch sah, dass die schon rund zehn Jahre zurücklagen. Eine Betrugsabsicht sah er bei ihr trotzdem klar gegeben. Er forderte eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen à 60 Euro (10800 Euro).

Trotz des finanziellen Engpasses habe seine Mandantin immer vorgehabt, ihre Schulden zu bezahlen, sagte Verteidiger Helmut Eikam. Seiner Meinung nach ging es hier um einen Grenzfall. Er forderte Freispruch. Im Falle eines Urteils sollte sich die Geldstrafe zwischen 2700 und 4000 Euro bewegen.

Richter Hell schloss sich der Argumentation des Staatsanwaltes an. Hell hatte den Eindruck gewonnen, dass die Angeklagte es mit der Wahrheit nicht so genau nahm. Sein Rat: „Nehmen Sie die Dinge ernster und nähern Sie sich mit Sieben-Meilen-Stiefeln der Wahrheit. Vorbeilavieren ist nicht gut.“ Er verurteilte sie wegen Betrugs wie vom Staatsanwalt gefordert zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 60 Euro. Sie habe das Glück, dass der Staatsanwalt sehr moderat sei, sagte der Richter zu der Angeklagten. „Normalerweise gäbe es eine Bewährungsstrafe.“