2017-07-25 11:38:00.0

Auftritt Haiti braucht nach Hurrikan Hilfe

Vergangenen Herbst verwüstete der Hurrikan Matthew ganze Landstriche. Ein Benefizkonzert fand zugunsten der Opfer und des Wiederaufbaus in Aichach statt.

Vier der jungen Schützlinge der Haiti-Kinder-Hilfe aus Port-au-Prince haben in einer Ausbildungsstätte der Salesianer eine Maurer-Ausbildung absolviert. Sie haben ein Wasserreservoir gebaut.

In der evangelischen Paul-Gerhard-Kirche in Aichach, Jakobiweg, findet am Samstag, 25. März, ein Benefizkonzert zugunsten der Haitihilfe Heinz Kühn statt. Die gemeinnützige deutsche Initiative ist laut einer Mitteilung seit Jahrzehnten im Südwesten Haitis tätig, wo Hurrican Matthew im Herbst 2016 ganze Landstriche verwüstet hat. Bei den gewaltigen Wiederaufbaumaßnahmen benötigt Haiti weiterhin viel finanzielle Unterstützung.

Mitwirkende des Benefizkonzerts sind der evangelische Kirchenchor Aichach, die evangelische Kantorei Gersthofen, Mitglieder des Chores der evangelischen Studierendengemeinde Augsburg und der Chorgemeinschaft Klingen-Mauerbach, sowie der Kinderchor Laeta Vox des Dekanats Augsburg. Als Instrumentalsolisten treten Maria Dehner (Harfe), Dorothee Fröller (Querflöte) und Wolfgang Kraemer (Klavier) auf.

Wie es in der Mitteilung heißt, erwarten die Zuhörer neben anspruchsvoller Instrumentalmusik Chorstücke von Bach, Bruckner, Mendelsson-Bartholdy und englischen Komponisten aus verschiedenen Jahrhunderten.

Die Leitung des Konzerts übernehmen abwechselnd Dekanatskantorin Elisabeth Kaiser und Wolfgang Kraemer. Bei freiem Eintritt werden Spenden erbeten. Beginn ist um 18 Uhr. (AN)