2018-01-23 21:00:00.0

Polizeibericht Hakenkreuz an Wand gesprüht

Täter besprühen eine Fassaden in Klingen. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Tat.

Jeweils ein Hakenkreuz haben bislang Unbekannte am Samstagabend an zwei Fassaden im Aichacher Stadtteil Klingen gesprüht. Das berichtete gestern die Aichacher Polizei.

Die Taten müssen sich am Samstag zwischen 18 und 23.45 Uhr ereignet haben, wie die Polizei berichtet. Die Täter benutzten dabei orangefarbenes Farbspray. Sie sprühten ein Hakenkreuz an die Fassade eines leer stehenden Wohnhauses an der Raiffeisenstraße und eines an eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in der Deutschherrenstraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 08251/898911 bei der Aichacher Polizei melden. (dsc)