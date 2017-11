2017-11-28 19:05:00.0

Polizeireport Handtasche im Einkaufswagen vergessen

Als sie wieder an die Stelle zurückkehrt, an der die 40-Jährige die Tasche vergessen hatte, war sie bereits weg. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Ihre Handtasche hat eine 40-jährige Frau am Montag nach einem Einkauf in Aichach am Einkaufswagen vergessen. Der Verlust fiel ihr erst zu Hause auf. Da war die Tasche – und mit ihr ein vierstelliger Bargeldbetrag – schon weg, meldet die Polizei. Die Frau hat am Montagnachmittag in einem Supermarkt an der Münchener Straße 34 eingekauft. Gegen 16.50 Uhr schob sie ihren Einkaufswagen auf dem Parkplatz zur überdachten Sammelstelle für diese. Ihre rote Damenhandtasche ließ sie versehentlich am Einkaufswagen hängen. Als der 40-Jährigen zu Hause der Verlust aufgefallen war, fuhr sie gegen 17.15 Uhr erneut zum Kundenparkplatz des Supermarktes. Die Handtasche mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich – ausschließlich 50-Euro-Scheine – war verschwunden. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Aichach, Tel. 08251/8989-11 erbeten. (AN)