2017-01-13 05:30:00.0

Wirtschaft Hat das Handwerk noch goldenen Boden?

Betriebe aus dem Kreis Aichach-Friedberg ziehen Bilanz. Ihr Rückblick auf das Jahr 2016 fällt positiv aus. Dennoch gibt es kritische Töne und Nachwuchs-Sorgen. Von Elisa-Madeleine Glöckner und Katja Röderer

Die Zahlen sind stabil. Mit 10500 Beschäftigten in 2490 Unternehmen gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg auch weiterhin verhältnismäßig viele Handwerksbetriebe. Der Bau- und Sanierungsboom in der Region lässt die meisten von ihnen optimistisch in das neue Jahr gehen. Die Auftragslage sei gut oder sogar sehr gut, heißt es bei den befragten Betrieben im Wittelsbacher Land.

Nach einem sehr guten Jahr 2016 geht Joachim Wall von der Geschäftsleitung des Kühbacher Bauunternehmens jetzt von einem weiteren sehr guten Geschäftsjahr aus. Die vergleichsweise niedrigen Zinsen würden sich in den Auftragsbüchern bemerkbar machen, erklärt er. Viele Kunden seien öffentliche Auftraggeber, aber auch private Bauherren sind dabei. Bei den Bauvorhaben geht es etwa zur Hälfte um Sanierungen, bei der anderen Hälfte wird komplett neu gebaut.

Flyer an den Schulen ausgelegt

Wie es bei Wall mit dem Handwerker-Nachwuchs aussieht? Das Kühbacher Bauunternehmen bereitet zurzeit zwei angehende Maurer- und Betonbauer auf das Berufsleben vor. Beide haben sich in Eigeninitiative bei Wall beworben und mit beiden sei der Betrieb auch sehr zufrieden, sagt Joachim Wall. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit. Seit Jahren klagt die Branche über allgemein nachlassendes Interesse an Handwerksberufen und über mangelnde Fähigkeiten der Bewerber. Oft schaut sich das Unternehmen deshalb selbst nach potenziellen Auszubildenden um.

Die Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt schläft jedoch nicht. Xaver Brucklachner, Geschäftsinhaber des Aichacher Unternehmens Hoberg, ist überzeugt: „Man darf nicht darauf warten, dass die Azubis auf einen zukommen.“ Das Unternehmen ist in der Region bekannt für Farben, Tapeten und Bodenbelege. Damit diese Produkte zur Verarbeitung in möglichst begabte Hände gelegt werden können, höre sich die Firma auf der Suche nach den passenden Azubis beispielsweise an Schulen um, berichtet Xaver Brucklachner. Es wurden auch schon Flyer an den Schulen ausgelegt. Auf diese Weise ist Hoberg fündig geworden. Im Moment werden hier ein Kaufmann im Einzelhandel für Farben und Bodenbeläge und ein Bodenleger-Azubi ausgebildet – mit guten Aussichten für das Jahr 2017: „Wir schauen sehr optimistisch ins neue Jahr“, erklärt der Geschäftsinhaber. Es sei gut angelaufen. Privatleute zeigen sich ebenso interessiert wie beispielsweise Kommunen. Schon 2016 sei ein gutes Geschäftsjahr für das Aichacher Unternehmen Hoberg gewesen.

Wie eine Umfrage der schwäbischen Handwerkskammer (HWK) zeigt, wird die wirtschaftliche Situation in allen handwerklichen Branchen mehrheitlich positiv eingeschätzt. Demzufolge befinden 90 Prozent der Unternehmen ihre Lage als gut oder befriedigend. Lediglich zehn Prozent vergaben schlechtere Bewertungen.

Auch kritische Stimmen

Thomas Weichenberger von der gleichnamigen Schreinerei aus Dasing sieht viele Chancen in der Zukunft. Und zwar für „diejenigen, die bereit sind, sich weiterzubilden und sich der technischen Entwicklung anzupassen.“ Auch er ist zufrieden mit dem Status quo seines Betriebs. Wie er den gefunden habe? Seit zehn Jahren legt die Schreinerei Wert darauf, innenarchitektonische Gesamtpakete anzubieten und „Schnittstellen zu besetzen“, wie Weichenberger sagt. „Ein Prozess, an dem wir auch 2017 weiterhin arbeiten werden.“ Der überregional tätige Schreinermeister möchte außerdem die dazu passende Plattform im Internet schaffen. „Um unsere Kunden auch von dort abholen zu können.“

Die Firma Aidelsburger in Kühbach-Winden verkauft Fliesen und Holz und vermittelt den Kunden die benötigten Handwerker, um die Materialien einzubauen. Geschäftsinhaber Richard Aidelsburger sagt, gute Handwerker seien gefragt wie eh und je. Goldene Zeiten also für das Handwerk? Es gibt auch kritische Stimmen.

So erklärt beispielsweise der Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Herbert Rautenstrauch aus Friedberg, dass die Abschaffung des Meisterzwangs Konkurrenz hervorgebracht habe, die ihre Arbeitskraft zu „Mondpreisen“ anbieten könne. Fähige Mitarbeiter zu finden, sei auch in seinem Fach eine heikle Angelegenheit.