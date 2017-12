2017-12-12 09:49:00.0

Soziales Haus aus Erbe für Jugendhilfe im Wittelsbacher Land

Helene Seibert vermachte dem Landkreis neben einem Geldbetrag eine Doppelhaushälfte in Kissing. Die wird nun saniert und genutzt

Vor 35 Jahren hat das Wittelsbacher Land eine Erbschaft gemacht. Daraus soll jetzt eine Einrichtung für die Jugendhilfe entstehen. Die 1982 verstorbene Helene Seibert aus Mering hinterließ dem Landkreis Geld und eine Doppelhaushälfte in Kissing. Nach Abzug der Ausgaben werden die Erträge aus Mieteinnahmen und Zinsen seither einer Sonderrücklage zugeführt. Derzeit sind rund 145000 Euro auf dem Konto. Seit 2011 verwaltet das Jugendamt des Landkreises die Rücklage. Jedes Jahr wird Geld entnommen (zuletzt immer 3500 Euro), um Familien aus dem Landkreis in Notsituationen zu helfen, berichtete Jugendamtsleiter Bernd Rickmann in einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises.

Jetzt ergibt sich eine neue Situation: Die Mieter in der Doppelhaushälfte ziehen im nächsten Jahr aus und der Landkreis will das Gebäude dann sanieren. Dafür und für eine Ausstattung werden rund 140000 Euro aus der Sonderrücklage genommen. Im Laufe des Jahres 2019 soll das Haus dann fertig sein und vom Jugendamt genutzt werden. Das Konzept dafür wird erst erarbeitet und dem Ausschuss dann vorgestellt, kündigte Rickmann in Sitzung an.

ANZEIGE

Es gibt aber bereits Ideen: Er kann sich zum Beispiel eine ähnliche Verwendung wie bei einem vom Kreis in Aichach angemieteten Gebäude in Aichach vorstellen. Das wird von Müttern mit ihren Kinder bewohnt, die Unterstützung brauchen. Es gibt in Aichach auch eine sogenannt „Notwohnung“ für junge Menschen. Die werde vom Jugendamt für Unterbringungen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe genutzt. In Kissing sei zum Beispiel auch die Nutzung des Hauses für einen Familienstützpunkt denkbar, sagte Rickmann auf Anfrage unserer Zeitung. (cli)