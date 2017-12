2017-12-30 13:30:00.0

Beruf Hautnah beim Start der Ariane-Rakete dabei

Manuel Czech aus dem Kühbacher Ortsteil Paar ist Leiter des Galileo-Satellitenprojekts. Bisheriger Höhepunkt seiner Laufbahn: der Start der Ariane-5-Rakete. Von Gerlinde Drexler

Unzählige Fotos von Raketenstarts, Detailaufnahmen von Raketen und Satelliten hat Manuel Czech auf seinem Computer. Der 38-Jährige aus dem Kühbacher Ortsteil Paar ist Leiter des Galileo-Projektes, einem im Aufbau befindlichen europäischen globalen Satellitennavigationssystem des Bremer Unternehmens OHB. Den bisherigen Höhepunkt seiner Laufbahn erlebte der Luft- und Raumfahrttechniker im November: Beim Start der Ariane-5-Rakete mit vier Galileo-Satelliten war er am europäischen Weltraumbahnhof von Kourou in Französisch-Guayana live dabei.

45 Meter hoch war die Rakete und 780 Tonnen schwer. Czech erinnert sich gut an den Start: „Es war sehr faszinierend zu sehen, wie so etwas Großes auf einen Schlag wegfliegt.“ Als damals noch technischer Projektleiter gehörte er zu den wenigen, die von einer Tribüne aus rund fünfeinhalb Kilometern Entfernung dem Start zusehen durften.

Was Czech besonders genoss: Er konnte sich zurücklehnen und zusehen, weil er damals keine Aufgaben im Kontrollzentrum hatte. Beeindruckt hat ihn die Totenstille, die an seinem Aussichtspunkt während der ersten 20 Sekunden nach dem Start herrschte. „Dann kommt der Schall fast wie eine Druckwelle auf einen zu“, erzählt der 38-Jährige.

Dass er einmal so hautnah den Start einer Rakete miterleben würde, hätte sich Czech nicht träumen lassen. Als Kind war das Modellfliegen ein großes Hobby von ihm. Sein Vater Franz Czech erinnert sich: „Ich habe die Flieger gebaut und er hat sie geflogen.“ Der Vater weiter: „Im Hause Czech begeistert alles, was fliegt.“ Deshalb war es nur logisch, dass Manuel nach dem Abitur am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach an der Technischen Universität (TU) in München Luft- und Raumfahrttechnik studierte. Obwohl er sich nicht sicher war, ob es mit Jobs klappen würde. „Es war mit Risiko behaftet“, erzählt er.

Ein großer Motivationsschub war für ihn, als er gegen Ende des Studiums am Lehrstuhl Raumfahrttechnik eine Promotionsstelle angeboten bekam. Dort arbeitete er mit Professor Ulrich Walter zusammen, einem deutschen Physiker und ehemaligen Wissenschaftsastronauten. Czech sagt: „Es war schon eine Motivation, für jemanden zu arbeiten, der selbst schon im All war.“

Während der sechs Jahre am Lehrstuhl hielt Czech nicht nur Vorlesungen. Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem auch, ein Satellitenprojekt zu betreuen. „Ich war dafür verantwortlich, Arbeiten an die Studenten zu vergeben.“ Auch finanzielle Mittel zu akquirieren fiel in Czechs Zuständigkeit. „Allein der Start hat knapp 100000 Euro gekostet“, erinnert er sich. Als der Satellit 2012 von Kasachstan aus ins All flog, war Czech allerdings schon nicht mehr dabei.

Kurz vorher hatte er von OHB in Bremen ein Angebot bekommen, das er nicht ausschlagen konnte: Das Unternehmen hatte den Zuschlag für den Bau von 22 Galileo-Satelliten bekommen. Czechs Aufgabe war es, ein Entwicklungslabor aufzubauen. Eine Herausforderung, denn es gab einen straffen Zeitplan für den Start der Satelliten.

Zum ersten Galileo-Satelliten habe er fast schon ein persönliches Verhältnis, erzählt Czech. Er war bei der Entwicklung dabei, für den Bau des ersten Flugprototypen verantwortlich und begleitete ihn während der fast einjährigen Testphase.

Fast parallel lief die Produktion der Satelliten an, für die er die Fließbandfertigung vorbereiten musste. Der Zeitplan sei für das Unternehmen sehr eng gefasst gewesen, sagt Czech rückblickend. „Es war eine sehr interessante und spannende Zeit.“ Aber auch eine anspruchsvolle Phase, in der sich alle Beteiligten viel einfallen lassen mussten, um den Zeitplan zu schaffen.

Der Start der ersten Galileo-Satelliten war „eine dunkle Zeit“ für Czech. Denn die Trägerrakete setzte aufgrund einer technischen Panne die Hightech-Geräte in der falschen Umlaufbahn ab. Stolz ist der Paarer, dass es schließlich doch noch gelang, sie nutzbar zu machen.

Der spannendste Moment ist für ihn immer dann, wenn die Satelliten in ihrer Umlaufbahn in rund 23000 Kilometern Höhe ausgesetzt werden und sie ihre Flügel mit den Solarzellen ausfahren. „Dann sieht man, ob sie tun, was sie tun sollen.“