2017-12-20 05:30:00.0

Aichach Heiligabend: Diese Läden haben geöffnet

Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Sonntag. Wegen einer Sonderreglung dürfen einige Geschäfte trotzdem öffnen. Welche Läden in Aichach aufmachen und welche geschlossen sind. Von Dominik Schwemmer

Wenn Weihnachten näher kommt, werden Geschenke gekauft, Essenspläne geschmiedet und andere Vorbereitungen für Heiligabend und die beiden Feiertage getroffen. Doch wer dieses Jahr auf die letzte Minute Einkaufen will, der steht womöglich vor verschlossenen Türen. Denn Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Das heißt, nur bestimmte Geschäfte dürfen öffnen. Wir haben nachgehakt, welche Läden das in Aichach sind und ob sie an Heiligabend offen sein werden.

Welche Geschäfte an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen regelt grundsätzlich das Ladenschlussgesetzt des Bundes (LadSchlG). Wenn der 24. Dezember jedoch auf einen Sonntag fällt, gibt es eine Sonderregelung. Diese besagt, dass Geschäfte, die an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, das auch an Heiligabend können. Ebenso dürfen dann Läden aufmachen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel verkaufen. Also Bäcker, Konditoren und Supermärkte. Außerdem dürfen auch alle Verkaufsstellen von Weihnachtsbäumen öffnen. Metzgereien werden nicht geöffnet sein, da sie an Sonntagen ohnehin nicht aufmachen dürften. Die Öffnungszeiten für die Geschäfte sind am Heilig-Abend-Sonntag allerdings sehr eingeschränkt. Denn die Sonderreglung erlaubt den Läden höchstens drei Stunden bis maximal 14 Uhr zu öffnen.

In Aichach machen nur wenige Geschäfte von dieser Möglichkeit Gebrauch, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Die Supermärkte zum Beispiel bleiben alle zu. Lidl, Aldi, Penny und Hit haben jeweils zentral entschieden, keine Filialen zu öffnen. Die Rewe-Kette gab bekannt, dass auch die Shops, die direkt zum Konzern gehören geschlossen bleiben und die Franchise-Shops selbst entscheiden können. Auch Edeka teilt mit, dass den Franchise-Unternehmern freigestellt worden sei, ob sie öffnen möchten. Andreas Schloßhauer, Marktleiter des E-Centers in Aichach, sagt: „Wir werden nicht öffnen. Ich habe mich geweigert.“ Es sei das erste Weihnachten seit Jahren, an dem seine Mitarbeiter nicht arbeiten müssten, erklärt Schloßhauer, „das will ich ihnen nicht nehmen.“ Generell findet er die Sonderregelung gar nicht gut. Das sei schlecht für die Mitarbeiter und rechne sich nicht, so Schloßhauer.

Wer an Heiligabend frische Semmeln möchte, hat bessere Chancen. Denn sowohl die Ihle-Filialen in der Altstadt und am Milchwerk sowie die Bäckerei Bauer werden geöffnet haben – wie übrigens sonst auch am Sonntag. Gerhard Bauer, Inhaber der Bäckerei Bauer, erklärt warum er auch an Weihnachten öffnet: „Ich sehe das als Service. So wie ich mich das Jahr über auf meine Kunden verlassen kann, können meine Kunden sich darauf verlassen, dass sie auch an Weihnachten frische Ware bekommen.“

Auch in den Ihle-Filialen ist man gelassen. Regina Metzger, Filialleiterin am Milchwerk, sagt: „Es werden die Filialen geöffnet sein, die immer sonntags auf haben.“ Daher sei das auch an Heiligabend kein Problem, so Metzger. Anders sieht das Irmgard Gulden, Inhaberin der Fritz Gulden-Konditorei/Bäckerei. Sie sagt: „Die Leute freuen sich, dass sie mal frei haben. Da haben die Kunden sicherlich Verständnis dafür, dass wir nicht öffnen.“